Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Valentina di C’è posta per te parla per la prima volta

La scorsa settimana Stefano e Valentina sono stati protagonisti di una storia a C’è posta per te. Lei ha contattato Maria De Filippi per cercare il perdono del marito dopo averlo tradito. Il fato, però, è che il pubblico non ha criticato lei ma l’uomo. Questo perché la conduttrice, raccontando la storia, ha rivelato dei fatti che hanno fatto storcere molto il naso alle persone. I problemi tra i due sono iniziati nel momento in cui Stefano avrebbe iniziato a trattarla male a livello verbale.

Per un parcheggio fatto male, per esempio, l’aveva definita “Cog**ona, stupida e donna inutile“. In più le aveva fatto raccogliere della patatine cadute a terra di fronte ai loro famigliari e alcuni amici, dopo che lui si era rifiutato e le aveva schiacciate con un piede. Insomma, il web ha criticato questa storia e soprattutto il momento dell’apertura della busta, durante il quale si sono riavvicinati. In queste ora, però, le polemiche sono continuate. Soprattutto perché in molti si stavano chiedendo se stessero ancora insieme oppure no.

La risposta, in base ha ciò che ha scritto Valentina pubblicamente per la prima volta, sarebbe sì. Loro formano ancora una coppia e la donna ha difeso il marito con il seguente discorso, come riporta anche Blasting News:

“Lo ha confermato anche lui che ci sono stati degli errori da parte sua. Però da qui a dire che è un mostro, un orco, un uomo di m… e che io sono vittima di abusi no, mi dispiace. È facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto. Ognuno di noi ha qualche difetto, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono, non conoscendoti, tu non lo sei“.

