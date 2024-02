NEWS

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2024

Grande Fratello

Quali sono le nomination della puntata di questa sera del Grande Fratello e chi è quindi finito al televoto? Scopriamo cosa è successo nel corso della serata del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, le nomination

Stasera al Grande Fratello si respira un’aria frizzantina e non solo per la festa di San Valentino, ma anche per le tante discussioni che si sono verificate nel corso della serata. Uno dei momenti cardine di questi episodi sono senza dubbio le temute nomination.

Se nella puntata di stasera il meno votato Stefano non ha rischiato il suo posto, ma si candida comunque alla prossima nomination eliminatoria del Grande Fratello, in programma lunedì 19 febbraio. Constatato che non ci sono più i preferiti della Casa, così come dell’opinionista Cesara Buonamici, sono tutti nominabili.

Stefano invece può fare un nome ma non può essere votato, dato che si trova già al televoto. Chi si aggiungerà? Scopriamo insieme le scelte dei concorrenti del Grande Fratello. Gli inquilini sono stati chiamati a scegliere uno dei piramidali: il nero corrisponde al voto palese, con il rosso si va in confessionale. Ecco cosa è successo:

Stefano ha nominato Grecia .

ha nominato . Paolo ha votato Beatrice .

ha votato . Rosy ha mandato al televoto Beatrice .

ha mandato al televoto . Greta ha votato per Beatrice .

ha votato per . Marco ha dato la sua nomination a Sergio .

ha dato la sua nomination a . Sergio ha fatto il nome di Grecia .

ha fatto il nome di . Grecia ha ricambiato la nomination a Sergio.

Dopo le prime votazioni queste sono le altre scelte dei concorrenti del Grande Fratello:

Beatrice ha scelto Marco .

ha scelto . Perla ha votato per Beatrice.

ha votato per Letizia ha dato il voto Beatrice.

ha dato il voto Massimiliano ha votato Beatrice .

ha votato . Federico ha fatto il nome di Sergio .

ha fatto il nome di . Anita ha nominato Beatrice.

Dopo la votazione di tutti i concorrenti del Grande Fratello possiamo dare finalmente il responso finale, che vede al televoto Beatrice, Grecia, Sergio e Stefano (il meno votato durante la scorsa nomination). Ora spetta al pubblico scegliere il prossimo eliminato che scopriremo solo nella puntata di lunedì!