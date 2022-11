NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

GF Vip 7

Nel coso di un’intervista Luca Daffré, colui che ha avuto una frequentazione con Oriana Marzoli, ha commentato il flirt con Antonino Spinalbese dentro la casa del Grande Fratello Vip. Innanzitutto ha rivelato di non aver idea che si sarebbe presentata come concorrente del reality. La loro storia si è chiusa, per volontà sua, due settimane prima che lei varcasse la porta rossa. Lui sapeva che era in Italia solo per incontrare la manager. Tornando alla loro frequentazione, questa è stata troncata da Luca, come ha rivelato a FanPage:

“Ho deciso di chiuderla io un paio di settimane prima che entrasse nella Casa. Oriana era improntata su una storia seria, mi sono spaventato. Era molto gelosa, ci teneva a sentirci spesso e dopo poco tempo discutevamo già per i like che mettevo sui social ad altre ragazze. Quando faceva certe scenate non riuscivo a capirla. Mi sembrava esagerata, a volte quasi teatrale. In più avevo l’impressione che fosse una ragazza superficiale“.

Prosegue nel suo discorso affermando che a lei piace andare indeterminati posto che a Luca stanno stretti. Inoltre, spesso scherzando Oriana Marzoli proponeva di fare L’Isola dei Famosi insieme. Lei alla fine l’ha bloccato su Instagram: “Uno dei suoi soliti giochetti“. Ma che cosa pensa del suo flirt con Antonino Spinalbese? Questa che segue è la risposta: “Sicuramente si sarà studiata bene i profili dei ragazzi prima di entrare. Lo ha anche ammesso in Casa, tra l’altro. Ero certo che si sarebbe legata a qualcuno di loro“.

Vedremo come proseguirà il percorso della vippona dentro la casa del GF Vip 7. La strada, salvo eventuali eliminazioni, è ancora molto lunga. La finale, per chi ancora non lo sapesse, è prevista per il 3 aprile 2023. Seguiteci per non perdervi tante altre news.