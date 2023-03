NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2023

Chiara Iezzi in Mare Fuori

In queste settimane Paola e Chiara Iezzi, meglio conosciute come Paola e Chiara, stanno ottenendo un successo incredibile. Le due sorelle infatti come sappiamo hanno partecipato al Festival di Sanremo, dopo anni di assenza dalle scene musicali, dove hanno presentato il brano Furore, che sta scalando le classifiche. Solo poche ore fa infatti la canzone ha vinto il Disco d’Oro, e i fan stanno già attendendo con ansia la partenza del tour. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

Come qualcuno saprà proprio Chiara poche settimane fa ha debuttato anche come attrice. La Iezzi è infatti apparsa in uno degli episodi della nuova stagione di Mare Fuori, la serie evento che sta conquistando l’Europa intera. La cantante ha avuto un breve cameo, tuttavia i fan sono rimasti rapiti dalla sua apparizione. Poco fa così la Iezzi ha pubblicato delle foto inedite sui social, che la immortalano sul set di Mare Fuori, pochi minuti prima di girare la scena di cui è stata protagonista.

prima della scena sul set di #Marefuori3 settembre 2022 pic.twitter.com/ASPfBLHVJ0 — Chiara Iezzi (@chiaraIezzi) March 6, 2023

In queste nel mentre è emerso anche un retroscena su Paola e Chiara Iezzi. Alberto Dandolo ha infatti rivelato che la reunion delle due cantanti è avvenuta grazie a un ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Di chi parliamo? Di Luca Vismara! Questo quanto si legge in merito:

“Paola e Chiara hanno spopolato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro canzone ‘Furore’, che risulta essere uno dei brani più trasmessi dalle più importanti radio italiane. Forse non tutti sanno che dietro la reunion delle due sorelle c’è il cantautore Luca Vismara, ex concorrente di Amici e molto amico delle due artiste milanesi. È stato infatti Vismara a metterle in contatto con il duo di produttori internazionali Merk & Kremont che hanno deciso di investire e puntare su di loro”.