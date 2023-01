NEWS

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le lacrime di Oriana Marzoli

In queste ore Oriana Marzoli sta iniziando a non sopportare più la situazione tra lei e Daniele Dal Moro. Tra loro, infatti, sembra essersi instaurato un bel feeling. Spesso però litigano e le discussioni portano a degli allontanamenti. Per tale ragione la vippona comincia a mostrare segni di cedimento nei suoi confronti. Ne ha parlato con Attilio, il quale le rivela: “Lui ha sempre questa cosa in testa che tu non sia affidabile“. Anche Romita a Daniele ha detto di prendere finalmente una posizione.

Sempre stando a quanto affermato al giornalista, ieri sera Dal Moro si aspettava che fosse Oriana ad avvicinarsi. Quest’ultima, però, ritiene sia lui a dover fare qualcosa in più. Soprattutto dopo essere finita in nomination: “Basta, mi fermo. Non può fare così ogni volta che gli pare“. Sarah Altobello le ha consigliato di parlarne con lui e di non fare scelte avventate. La Marzoli, però, non ne può più: “Mi sto stufando“. Ha anche aggiunto che si sente troppo colpevolizzata per le sue azioni passate.

Successivamente Oriana Marzoli si sfoga anche con l’amico Luca Onestini, il quale la trova in lacrime: “È un egocentrico a cui interessa solo come sta lui“. Ma non finisce qui perché a intervenire è anche Tavassi: “Devi stare con qualcuno che ti fa stare meglio“. Insomma, tanti vipponi sono dalla parte della concorrente venezuelana. Anche Nicole Murgia l’ha stretta in un abbraccio per consolarla, come vediamo dal video qui sotto. Oriana afferma: “Non è che perché ho fatto la stupida qui dentro. non vuol dire che mi merito questa cosa“. L’amica ha replicato: “Nessuno si merita di sentirsi dire determinate cose“.

Oriana: “Non è che perchè una volta ho fatto la stupida qua dentro, allora io mi merito questa cosa”



Fatemi abbracciare bebè 💔#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/gpWFswi90D — sisonokevin (@_soleilandia_) January 24, 2023

