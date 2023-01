NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il gesto di Luca Onestini e Oriana Marzoli non sfugge al web

Come tutti sappiamo nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. Tuttavia l’influencer ha anche ammesso di avere un interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, che però non sembrerebbe essere corrisposto. Il Vippone ha infatti ammesso di non volere al momento una relazione e di non poter concedere di più della semplice amicizia. Nonostante Luca abbia friendzonato Oriana, i due sono ancora molto uniti e in confidenza, e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo la fine della diretta di ieri sera infatti Onestini e la Marzoli si sono trovati in camera, quando a un tratto entrambi hanno cercato di eludere i microfoni per poter chiacchierare liberamente senza essere ascoltati (QUI per il video).

Il gesto tuttavia non è sfuggito agli occhi attenti del web e sui social in molti stanno attaccando duramente Luca e Oriana per il loro comportamento. Non è la prima però, come sappiamo, che i due Vipponi vengono beccati mentre innfrangono il regolamento del reality show.

In diverse occasioni infatti Luca Onestini e Oriana Marzoli hanno parlato tra loro in spagnolo, credendo di non essere capiti dal resto della casa e dal pubblico. Già in precedenza dunque l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer hanno ricevuto un richiamo per quanto accaduto, tuttavia sembrerebbe che i due non abbiano imparato la lezione. Come è noto infatti cercare di eludere i microfoni va contro il regolamento del Grande Fratello Vip, e non è escluso dunque che la produzione possa decidere di richiamare nuovamente Luca e Oriana.

La Marzoli nel mentre proprio ieri sera è finita in nomination e potrebbe dunque rischiare di lasciare la casa definitivamente. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo.