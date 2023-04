NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli mette un like a un tweet contro Nikita Pelizon e il suo gesto non passa inosservato: ecco cosa è accaduto

Il like di Oriana Marzoli

Nonostante il Grande Fratello Vip 7 sia ormai giunto al termine, i protagonisti di questa edizione del reality show sono ancora al centro dell’attenzione mediatica. Gli ex Vipponi stanno infatti facendo discutere il web, e solo poco fa a non passare inosservato è stato un gesto di Oriana Marzoli. Come sappiamo all’interno della casa l’influencer sudamericana non ha mai avuto un buon rapporto con Nikita Pelizon, con la quale si è più volte scontrata. Anche la modella dal suo canto non sembrerebbe provare simpatia per la compagna di Daniele Dal Moro, alla quale ha lanciato pochi giorni fa una frecciatina.

Poco fa come se non bastasse proprio Oriana ha messo un like a un tweet contro Nikita, che ha attirato l’attenzione del web. Nella clip vediamo proprio la Pelizon insieme a Giaele De Donà e il fotomontaggio in breve ha fatto il giro dei social. Anche il gesto dell’influencer non è passato inosservato e ancora una volta l’ex Vippona ha confermato la sua incompatibilità con la vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Come se non basasse in queste ore sempre Oriana Marzoli ha criticato il comportamento di Nikita Pelizon, dopo che quest’ultima ha ribadito di non aver ricevuto i complimenti per la vittoria da nessuno degli Spartani, fatta eccezione di Tavassi. Ospite a Casa Chi così l’influencer ha affermato:

“Amore, figurati, io ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. In quel momento, però, mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità. Ne ho parlato anche con l’agente. Appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. In più mi hanno fatto vedere tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che io ero una maleducata. Mamma mia tesoro, hai finito il reality, volta la pagina”.