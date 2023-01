NEWS

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2023

GF Vip 7

Finte lite tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia?

Due notti fa il pubblico ha potuto assistere al litigio tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Quest’ultima è andata su tutte le furie nel momento in cui ha scoperto che la venezuelana qualche tempo prima si è scambiata un bacio con Daniele. Sappiamo che le vippone sono amiche ed entrambe provano un’attrazione per Dal Moro. Per tale motivo la Murgia è rimasta male che non sia stata la Marzoli ad andare a dirglielo e l’ha accusata di aver avuto una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Oriana, dal canto suo, però, ha affermato di non aver alcun obbligo e quando Nicole le ha chiesto il motivo per il quale ha taciuto la casa, lei ha risposto: “Perché dovevo dirtelo, scusa? Tu non hai niente con lui“. A difenderla anche Davide: “Oriana non è tenuta a dirti che si è baciata con Daniele perché tu non sei nessuno per lei… Tu cosa sei per Daniele?“. In queste ore, però, è spuntato un nuovo retroscena. Secondo alcuni utenti del web, infatti, tutto il litigio sarebbe stato studiato e di conseguenza finto.

Un video, infatti, sembrerebbe provare l’organizzazione della discussione. Qui sotto possiamo sentire: “Non con lei… Con te? Tu con me?“. Il problema che, anche se questo litigio fosse stato montato per l’occasione, in seguito le due hanno discusso veramente. Oriana Marzoli ha anche ‘minacciato’ di confidare un segreto:

“Se vuoi parlo. Raccontiamo… ti sto vedendo e non mi piace questo gioco perché è molto sporco Nicole. Ti stavo sentendo di là… tu ridi e stai zitta e non dici niente. Nicole, ti ricordo solo le cose. Speriamo che la finisci qua visto che non vuoi che ne parliamo. parlo se vuoi. L’unica che ha perdere sei te. Se ti continuo a vedere così… ma quale cosa brutta? Sei te che mi hai chiesto un aiuto“.

Da guardare attentamente !

Si inizia con l’Organizzazione della finta lite per poi arrivare alla Minaccia di sputtanare tutto oggi da parte di Oriana con Giaele che probabilmente sa che consiglia di evitare perché ne uscirebbero male dato che è una “cosa di entrambe”#gfvip pic.twitter.com/EdpVXy36Q1 — Deee (@de2728) January 15, 2023

