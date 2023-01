NEWS

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2023

GF Vip 7

Lo scontro tra Dana Saber e Nicole Murgia

Che tra Dana Saber e Nicole Murgia non ci sia mai stata simpatia è risaputo. Spesso le due vippone sono arrivate allo scontro e anche nella notte, a quanto pare, non se le sono mandate a dire.

Nicole Murgia stava parlando con Attilio Romita, Wilma Goich e Edoardo Tavassi su come vivere questa esperienza e su come ognuno di loro l’affronta diversamente. Dana Saber stava lì ad ascoltare e di tanto in tanto è intervenuta. Ha detto per esempio di non aver vissuto bene qualche puntata fa: “Ho dormito per giorni e atteso arrivasse la puntata”.

Così Edoardo Tavassi ha fatto una battuta: “Tu vai in letargo”. Nicole Murgia si è sentita di dire: “Ma Dana tu ti rendi conto di quello che è successo a me la scorsa settimana? Guarda che non hanno mandato in onda niente di quello che è successo, se devo dire la verità. Di tutte le parole uscite, non hanno mostrato quasi nulla. Il 10%. Io che devo fare allora?”. Da qui le due hanno iniziato a battibeccare.

Nicole Murgia ha fatto notare che in puntata non hanno mostrato la frase detta da Dana Saber: “La tua testa costa meno delle mie scarpe”. Sentitasi attaccata quest’ultima ha controbattuto dicendo: “Magari non si sono sentite delle cose perché non avevo il microfono e stavo andando a prenderlo. E comunque non hanno messo quando tu hai detto che io ti pis**o sul letto. L’hai detto tu”.

Edoardo Tavassi ha spiegato che comunque ci sono i microfoni ambientali e la regia sente tutto a prescindere: “Alcune cose evidentemente non hanno voluto farle vedere”, ha osservato ancora. Si è ritornati nuovamente sullo scontro per il piatto di pasta e Dana Saber ha definito le coinquiline Nicole, Giaele e Oriana “tre galline che le urlano addosso”. Il romano ha cercato di farle capire come funzionano i meccanismi televisivi. Intanto hanno continuato a disquisire: “Hanno tutelate entrambe, fine e punto. Non ne uscivate bene entrambe”.

Dana Saber non si è detta totalmente d’accordo e ha spiegato il suo punto di vista. Mentre Nicole Murgia ha detto: “Non è una giustificazione quel che dici. Io ti ho risposto per una trousse. Tu sei partita a mille. Punti il dito e dici il contrario. Tu non ascolti nessuno e sei presuntuosa“. La modella ha detto di sentirla sempre parlare male e di non conoscerla prima d’ora: “Il giorno dopo con la persona che ti ha ferita tu eri lì a leccarle il c*** (a Oriana ndr). Non hai personalità. Mi hai attaccata. Hai parlato male di Antonella.”.

Nicole Murgia ha aggiunto come anche Dana Saber abbia detto delle cose poco carine e come sarebbe stata tutelata. Poco dopo le due hanno cominciato a battibeccare quando tra un’accusa e un’altra Dana ha suggerito alla coinquilina di pensare piuttosto alle sue azioni: “Preoccupati per te di lanciare meno piatti e cornificare meno uomini. Se tu vuoi fare un percorso interessante, allora, preoccupati di te stessa”. Apriamo una piccola parentesi. La stoccata al vetriolo della vippona deriva da quanto emerso durante la diretta di Mediaset Extra e in puntata. Ovvero la passata e turbolenta relazione tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, anche lui tra i concorrenti in gioco.

DANA ALLA MURGIA “ PENSA A LANCIARE MENO PIATTI E CORNIFICARE MENO GLI UOMINI “ HO URLATO 🔥🫢 #Gfvip pic.twitter.com/sPkPh8PPZ6 — Soqquadro (@gicarestik2) January 16, 2023

Ma come avrà reagito l’attrice? Dal canto suo Nicole Murgia ha risposto, difendendosi da queste parole: “Mi preoccupo delle persone che ho vicino, non di te che ti svegli alle 3 per mangiare”.

A discorso concluso, poi, Dana Saber ha ritirato fuori ancora la questione dei “piatti lanciati”. Nicole Murgia, però, non sembra averla presa granché bene tale affermazione: “Ancora con sti piatti lanciati? Mo ti faccio vedere. Sono la campionessa numero uno”. Allora la modella l’ha invitata a farlo anche in Casa “così ci divertiamo”. Ma l’attrice ha chiosato: “Tu poco”.