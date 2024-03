La prima foto di Kate Middleton con i figli dopo l’operazione scatena una folle teoria

Gossip

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Kate Middleton

In queste ore è stata pubblicata sui social la prima foto di Kate Middleton dopo l’operazione

In queste ore sui profili social del Principe William è apparsa la prima foto ufficiale di Kate Middleton in seguito all’operazione alla quale si è dovuta sottoporre.

La foto di Kate Middleton dopo l’intervento

Diverse settimane fa è stato diramato un comunicato ufficiale all’interno del quale veniva rivelato che Kate Middleton era stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a una delicata operazione:

“La Principessa del Galles apprezza l’interesse che genererà questo annuncio. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere una certa normalità e per i suoi figli.

Ma desidera anche che le informazioni mediche rimangano private. L’intervento è stato un successo e rimarrà in ospedale tra i 10 e i 14 giorni prima di tornare a casa”.

Tuttavia, con il passare dei giorni, nessuno ha più avuto notizie di Kate Middleton e tutto il mondo ha cominciato a preoccuparsi. Alcune apparizioni pubbliche sono state anche cancellate e per tale ragione hanno iniziato a circolare rumor sul web dandola per dispersa. Ed è a questo punto che lo staff ha rotto il silenzio smentendo qualsiasi bizzarra teoria affermando che non vi erano novità degne di nota sulle sue condizioni di salute.

Nel giro di alcuni giorni Kate ha fatto la sua prima apparizione pubblica, per poi tranquillizzare tutta la popolazione con la foto che potete vedere qui sotto. Oggi, 10 marzo 2024, nel Regno Unito si celebra la Festa della Mamma e per l’occasione il Principe William ha voluto scattare una fotografia alla moglie insieme ai figli. Nella descrizione si legge:

“Grazie per tutta la vostra gentilezza e continuo sostegno nel corso degli ultimi due mesi. Buona Festa della Mamma a tutti”.

La prima foto di Kate Middleton con la famiglia dopo l’operazione

Tuttavia alcune persone sul web hanno aguzzato la vista e hanno notato un particolare che li ha fatti gridare al complotto. Una nuova assurda teoria riguarderebbe proprio lo scatto, che sarebbe stato generato con l’intelligenza artificiale. La prova? Il modo in cui il piccolo Louis ha appoggiato la mano sul muretto, una posizione da molti considerata innaturale.

Ovviamente è da escludere che possa trattarsi di un complicato stratagemma della Famiglia Reale. Quindi non possiamo che essere felici per l’evidente ripresa di Kate Middleton.