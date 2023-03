NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Da qualche giorno infatti sembrerebbe che i Vipponi siano nuovamente ai ferri corti, specie dopo quanto accaduto tra l’influencer e Martina Nasoni, che ieri sera ha lasciato il reality show. Oggi così i due concorrenti sono apparsi nuovamente distanti, e poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Oriana Marzoli infatti ha origliato un confessionale di Daniele Dal Moro, durante il quale pare che l’ex tronista di Uomini e Donne stesse parlando proprio dell’influencer. Ma non solo. Successivamente la Vippona si è anche sfogata con Edoardo Donnamaria, e ha così riferito quello che avrebbe ascoltato. Queste le dichiarazioni di Oriana, che in questi minuti stanno già facendo discutere il web:

“Sta in confessionale. Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di…pensi che non glielo dico? Non c’è bisogno di passare come un figlio di niente. Lo sta dicendo in confessionale. Sta parlando con l’autore. Ha detto: ‘Se la lascio si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo per continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana, ma pensi che sono stupido? La lascio e lei si mette sul letto a piangere, e poi lunedì passo come un figlio di…’. L’ho sentito”.

ma questa cosa è gravissima ma stiamo scherzando #gfvip pic.twitter.com/82Ujjw0l9S — soraya. (@sixofcrovz) March 3, 2023

Ma cosa accadrà dunque a questo punto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? I due Vipponi riusciranno a chiarirsi oppure la loro conoscenza sarà realmente giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprirlo.