Oriana Marzoli, spunta online il suo primo provino per Uomini e Donne (VIDEO)

Nicolò Figini | 28 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il consiglio per Nikita Pelizon

Questo pomeriggio non ci sono stati aerei soltanto per i Donnalisi, i quali fino a poco prima stavano litigando parlando di una nota cantante alla quale Edoardo avrebbe scritto su Instagram, e per Edoardo Tavassi, il quale ha imitato Antonella. Anche Nikita Pelizon ne ha visto uno volare per lei. I sui fan, infatti, stanno cercando in tutti i modi di metterla in guardia per quanto riguarda Luca Onestini. Lui al pubblico non piace molto quando si parla della vippona, perché tanti spettatori sono convinti si sia avvicinato a lei solo per strategia.

Nell’aereo che abbiamo citato poc’anzi, infatti, si legge: “Dany ha ragione. Go Alone“. I suoi sostenitori, quindi, le stanno dicendo di proseguire il suo percorso dentro la casa da sola, facendo un’allusione probabilmente a Onestini. Lei ha ringraziato: “Grazie per avermi mandato un aerei, vi pensavo giorni fa. Dany è più razionale“. Infatti anche Daniele Dal Moro le aveva dato il medesimo consiglio giorni fa.

“Andrò sa sola, come mio solito” conclude, decidendo di seguire il suggerimento ricevuto. Nel mentre Luca Onestini, nonostante abbia visto lo striscione, ha continuato a ignorare ciò che stava accadendo ed è uscito in giardino solo quando l’aereo si era ormai allontanato, come riporta anche il sito del GF Vip. Della stessa opinione di Nikita Pelizon è anche Antonino Spinalbese, il quale ha sorpresa la sta difendendo ultimamente:

“Sai cosa c’è? Io non è che sono stupido, a me non frega niente. Uno gioca un po’ come vuole, però la puzza che ho avuto quando è entrato… Lui è andato subito da lei e da George… Luca, quando è entrato, era scritto qui in fronte. Si è avvicinato a Nikita e a George perché sono i più forti“.

