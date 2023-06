NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo il gesto di Oriana Marzoli

Prosegue lo scontro a distanza tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Da quando hanno annunciato la rottura, l’influencer e l’ex tronista hanno dato il via a un lungo botta e risposta social, che sta facendo discutere il web. In particolare proprio Daniele ha più volte fatto dei duri sfoghi sui suoi profili, attaccando i fan della sua ex fidanzata e lanciando anche alcune bordate alla stessa Oriana. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Tutto è iniziato quando la Marzoli ha pubblicato, e poi cancellato, un tweet nel quale si leggeva:

“Non so più come chiederlo. Non voglio essere più taggata in video con quella persona. Se mi taggate, levo subito il tag. Quindi sarà una perdita di tempo. Rispetto. Grazie”.

Poco dopo a intervenire è stato lo stesso Daniele Dal Moro, che su Twitter ha deciso di rompere nuovamente il silenzio per fare l’ennesimo sfogo contro Oriana Marzoli e i suoi fan. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista:

Non ho mai risposto a nessun commento perché ad Oriana dava fastidio (anche se la trovavo davvero infantile come cosa). A casa mia si chiama educazione e se una persona mi conosce, non è in cattivi rapporti con me, non vedo per quale motivo non dovrei rispondere. Sono stato attaccato come sempre e dipinto come al solito come una m**da, quando vi ricordo che se siamo arrivati a questo punto di certo non è per colpa mia. […] Voi volete la coppia a tutti i costi e mi offendete per cosa? Perché ho risposto a dei commenti su Instagram dopo che sono stato bloccato e cancellato ovunque? Volete che vi mando tutti i video che mi mandano da mesi di Oriana dove fa cose ben peggiori? Vi assicuro che fa male! […] Lei ha fatto partire tutta questa m**da e io dovrei fare il primo passo? Dopo tutto quello, faccio finta non sia mai successo. Solo perché volevo davvero stare con “QUELLA PERSONA”. Anche no.

E ancora lo sfogo di Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli prosegue in questo modo:

Io voglio una ragazza che con le persone per lei importanti mi porti in alto, non che mi fa togliere il follow dopo 5 minuti. Penso sempre di essere stato onesto e di aver sempre parlato a voi con la massima sincerità e disponibilità. Eppure vengo sempre attaccato e trattato come un ragazzino. […] Mi sono praticamente sempre staccato dal mio fandom personale e sono sempre e solo stato con gli Oriele, perché leggere commenti di disappunto verso Oriana non mi sta bene. Il suo fandom personale usa dei modi e dei toni verso di me che sono agghiaccianti.

Infine Daniele Dal Moro, attaccando i fan di Oriana Marzoli, conclude affermando:

“Sono arrivati persino a creare storie IG false solo per infangarmi. Ridicolizzandomi ogni giorno e deridendomi per la squalifica di cui loro sono gli artefici. […] Lascio per sempre questo hashtag. Vi ringrazio per tutto il supporto avuto da una parte di voi in questi mesi. […] Vedremo quando troverete una persona che passa il tempo che io ho passato con voi solo ed esclusivamente per piacere e NON PER INTERESSE. Perché fino a prova contraria IO di voi non ho bisogno. Ma mi viene sempre contestato persino quello. Vi ho voluto bene e non mi dimenticherò mai di voi”.