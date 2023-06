NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2023

Grande traguardo per Stranizza d’Amuri

Pochi mesi fa è stato rilasciato il film Stranizza d’Amuri, con protagonista Samu Segreto, allievo di Amici 22. La pellicola, diretta da Beppe Fiorello, oltre al ballerino vede come protagonista anche Gabriele Pizzurro, ed è tratta dal romanzo Stranizza di Valerio La Martire. La storia trae ispirazione dal delitto di Giarre, uno dei fatti di cronaca nera più noti degli anni ’80. In breve il film ha conquistato il cuore del pubblico, e ha letteralmente sbaragliato il botteghino. Nel giro di poche settimane infatti il lungometraggio ha raggiunto quasi € 1.000.000 di incassi al Box Office, confermandosi come una delle pellicole più viste degli ultimi tempi.

Grande soddisfazione dunque per Samu e per tutto il team del progetto. Proprio Segreto, a Verissimo, ha raccontato come è nata la passione per la recitazione, che è riuscito a conciliare con quella per la danza, e in merito ha affermato: “Il lato del cinema è arrivato da solo, non l’ho cercato. È arrivato tramite una locandina di un saggio, dove c’ero anch’io un po’ magrolino, con le occhiaie, i capelli rasati di lato. E a Palermo cercavano un bambino per un film sulla seconda guerra mondiale. Piaceva la mia faccia, ho fatto il provino e da lì sono entrato in un’agenzia e ho cominciato a fare altre cose”.

Nel mentre in queste ore è arrivata un’altra grande notizia. Stranizza d’Amuri è stato infatti candidato ai Nastri d’Argento 2023, ricevendo ben due nomination: quella per il Miglior Esordio e per i Migliori Costumi. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, al Museo MAXXI, il prossimo 20 giugno e senza dubbio questo è un immenso traguardo per Beppe Fiorello e per il cast del film.

Non resta che attendere dunque per scoprire se la pellicola riuscirà a vincere questo ambito e importante premio.