I retroscena sulla vita di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli nei giorni scorsi al GF Vip si è lasciata andare a un lungo racconto sulla sua vita. Un ritratto davvero inedito da parte della vippona, sempre spumeggiante e con il sorriso sulle labbra. Il papà si è sempre sentito in colpa con la famiglia poiché per via del lavoro sono stati costretti a lasciare Caracas per trasferirsi in Spagna.

Proprio con i suoi genitori, come vedremo, Oriana Marzoli ha un rapporto differente. Se con sua madre è davvero molto complice, con suo padre è un po’ più complesso. Fanno fatica a scambiarsi attenzioni e dirsi anche un “ti voglio bene”. La modella ha confidato poi anche di essersi innamorata degli uomini sbagliati che l’hanno sempre tradita.

Sempre riguardo al rapporto con suo padre, Oriana Marzoli ha fatto sapere di aver intrapreso la strada del mondo dello spettacolo, rinunciando alla carriera di avvocato come i suoi genitori. La vippona ha fatto sapere, infatti, che suo papà non è mai parso favorevole a questa decisione.

E ancora nel suo lungo racconto Oriana Marzoli ha spiegato di aver avuto diversi fidanzati, alcuni anche di famosi, con cui è spesso entrata in competizione: “A volte rosicavano”, ha detto.

Un tornado di energia, sempre spontanea e spumeggiante… ma davanti alla linea della vita si è lasciata andare al racconto di una Oriana molto più intima e inattesa. #GFVIP pic.twitter.com/pxBCYjJ7Ys — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2023

Ma non è finita, perché ieri Oriana Marzoli ha festeggiato il suo 31esimo compleanno e ha ricevuto una lettera da perte di sua madre che le ha detto quanto è orgogliosa di lei e del suo percorso: “Ti voglio tanto bene. Nessuno avrà mai il diritto di criticarti come donna libera e felice. Al Grande Fratello hai portato sorriso e soprattutto lealtà. Continua a vivere così”, ha detto.

Anche il padre di Oriana Marzoli ci ha tenuto a dirle: “Nel mio cuore continui ad essere una bambina”. Parole queste che hanno commosso la vippona.

Successivamente Oriana Marzoli molto commossa ha ringraziato sua madre e suo padre per questo bel pensiero.