NEWS

Andrea Sanna | 11 Dicembre 2022

GF Vip 7

La risposta di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ieri si è collegata durante la puntata del GF Vip 7 e ha rivelato di aver contratto il Covid, sebbene si trovi in quarantena per tornare nella Casa. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco e qualcuno ha persino dubitato, sostenendo sia una cosa fatta di proposito.

Motivo? Antonino Spinalbese pare debba lasciare il programma per qualche giorno a causa di un intervento (anche lui poi dovrà sottoporsi a isolamento preventivo). Dunque secondo alcuni l’ingresso di Ginevra sarebbe stato posticipato al rientro dell’imprenditore in Casa. C’è da dire che al momento l’ex di Belen Rodriguez è ancora con i suoi compagni.

Tralasciando questo, come dicevamo, sono emersi su Twitter tanti commenti come questo: “Se io fossi maliziosa, penserei che Ginevra Lamborghini non ha il Covid, ma hanno messo su sta pagliacciata per rimandare il suo ingresso a quando Antonino tornerà dopo l’intervento“.

Accusa che non è andata giù a Ginevra Lamboghini, la quale sui social ha deciso di rispondere una volta per tutte a chi l’ha accusata di aver mentito. L’ex vippona ha persino mostrato le prove tangibili, che potessero così testimoniare che non ha in alcun modo detto delle bugie:

“Sto leggendo teorie di alcuni che dicono che non sono malata. E allora io qui ho un report, un dato tangibile. Così mettiamo a tacere qualcuno“. Così Ginevra Lamborghini ha letto tutto il foglio per filo e per segno. “Parliamo di cose serie e non freg***ce. Qui c’è scritto ‘positivo’. Ok? Quindi non vi basta?”. A quel punto la sorella di Elettra ha mostrato tutti i medicinali che sta prendendo. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

“È ridicolo che io faccia questa cosa. Lo so. Così però almeno mettiamo a tacere questa cosa”. Sempre nel corso della diretta ha detto anche come si svolgono le sue giornate, tra scrivania, letto, finestra. Nonostante le varie accuse assurde, Ginevra Lamborghini ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno e stanno inviando messaggi di supporto: “Voglio lasciarmi alle spalle questi mesi di offese e insulti. Ho imparato ad accettarlo ma feriscono, perché sono una persona anche io”.

Infine Ginevra Lamborghini ha anche ammesso come ha reagito dopo aver ricevuto la richiesta di tornare in Casa: “Ero contenta e impaurita, perché temevo di dover affrontare di nuovo certi temi. Accettando la proposta ho messo in conto che avrei potuto ricevere offese, ma mi sono detta di dover andare avanti, perché so chi sono”.

Sempre Ginevra Lamborghini ha anche detto di volerci mettere una pietra sopra una volta per tutte. Nonostante le buone intenzioni, però, il suo ritorno al GF Vip spacca in due il web.