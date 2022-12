NEWS

Andrea Sanna | 12 Dicembre 2022

GF Vip 7

Il doloroso retroscena di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro in queste ultime settimane è stato spesso al centro delle varie dinamiche della Casa. Nonostante le varie litigate di cui è stato ampiamente protagonista, il vippone si è lasciato andare anche a un racconto inedito del suo passato. Mentre si trovava nel cortiletto con Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, il ragazzo ha tirato fuori una parte di sé tra le lacrime:

“… Quello che diventano con tutto quello che gli capita nella vita. Questo è normale ed è così per tutto. Il problema è che per me non è stato così purtroppo, perché io ho avuto un cambio radicale di personalità. Il ragazzino che io ero e che ho iniziato a vivere determinate situazioni… di quel ragazzino lì non esiste quasi più niente”.

Visibilmente provato, Daniele Dal Moro ha proseguito il suo racconto: “Esiste sai quando? Con quei quattro, cinque amici che ho. Io Niki andavo fuori e mi riempivano di botte, capito? Tornavo a casa la sera e avevo paura che mi sparava… Ho dovuto cambiare la personalità, altrimenti mi facevo schiacciare da tutti”.

Lui che porta un bagaglio pesante, che si commuove per chi spende per lui una parola carina, che difende chi vuole bene con vena veneta.

Daniele è proprio un darling.

Pensa la stoltezza di dargli dell’aggressivo e menefreghista.#GFvip #danieledalmoro #denzzzers #incorvassi pic.twitter.com/0AJAPJoJMa — Cali (@Cali_Gr) December 11, 2022

Ma non solo, perché sempre nella giornata di ieri Daniele Dal Moro ha rivelato qualcosa di sé anche a Oriana Marzoli. In qualche modo i due sembrano essersi leggermente riavvicinati e il veneto ha svelato e fatto capire qualcosa in più del suo privato alla coinquilina…