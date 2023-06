NEWS

Andrea Sanna | 1 Giugno 2023

GF Vip 7

Il racconto di una fan di Oriana Marzoli

Continuano a emergere dei dettagli dalla room di Twitter con protagonista Oriana Marzoli. La seconda classificata del Grande Fratello Vip 7 si è a lungo sfogata con i propri fan dopo la rottura con Daniele Dal Moro e sono emersi diversi retroscena che avrebbero portato a questa decisione.

E mentre la maggior parte dei supporter sperano in un ritorno di fiamma per la coppia, qualcuno sembra pensarla diversamente. Durante la conversazione avvenuta questa notte, Oriana Marzoli è venuta a conoscenza di situazioni decisamente grottesche che si sarebbero create non solo in questi giorni, ma anche mentre lei si trovava dentro la Casa più spiata d’Italia.

Una fan è intervenuta per avvertire Oriana Marzoli di alcune cose molto importanti. Nel colloquio a due avvenuto tra l’ex vippona e la ragazza si è parlato non solo del “mago” che avrebbe fatto degli incantesimi affinché l’influencer e l’imprenditore veneto si lasciassero.

Ebbene sì, perché sempre la supporter in questione ha svelato a Oriana Marzoli che una persona avrebbe pure pensato di rapirla. Una confidenza scioccante che ha lasciato basiti tutti: “Ha detto che lei verrà, era una persona che scriveva nel finale del GF Vip. Tu eri ancora in Casa. Lei ha detto che sarebbe venuta a rapirti per spedirti direttamente in Spagna”, ha confessato la ragazza in questione durante la live.

Oriana Marzoli spaventata ha chiesto spiegazioni a riguardo: “Ma chi è questa persona?”. Così la ragazza ha fatto sapere che le avrebbe scritto privatamente per farle avere il contatto social di questa persona. Non ha potuto dire pubblicamente di chi si tratta per evitare altri guai. Particolari che in queste ore stanno facendo il giro del web, tanto che non si parla d’altro tra molti membri del fandom.

Tutti si augurano però che venga fatta chiarezza anche su questa cosa e che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro possano tornare insieme.