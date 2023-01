NEWS

Nicolò Figini | 16 Gennaio 2023

GF Vip 7

L’attacco a Oriana Marzoli

Questa sera al GF Vip abbiamo visto la discussione del rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due in questi giorni si sono avvicinati moltissimo e si sono anche baciati. Di lì a poco, però, è subentrata una crisi durante la quale si sono accusati a vicenda di fare dei giochetti. Il vippone non vuole più stare alle sue regole e ha proposto di prendersi del tempo separatamente e non dormire nemmeno più insieme.

Per tale ragione il conduttore ha fatto vedere dei filmati, per poi tirare in ballo anche Nicole Murgia. Quest’ultima si era mostrata interessata a Daniele e poi ha scoperto da terzi del bacio tra lui e Oriana. Questo ha portato le amiche a litigare e questa sera l’attrice ha affermato che anche se Dal Moro ci provasse con lei non ci starebbe, questo perché non vuole essere la seconda scelta di nessuno. In ballo, poi, è stata tirata anche Wilma Goich, la quale ha detto che lei non sarebbe assolutamente gelosa se Daniele si fidanzasse.

Il presentatore, quindi, in merito alla questione Daniele Dal Moro/Oriana Marzoli ha chiesto il parere delle opinioniste. Ed è in questo momento che Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina alla concorrente: “Sono seriamente preoccupata per Oriana perché credo che i maschi che a lei piacevano sono finiti. Per cui, adesso… O ne fate entrare altri oppure c’è Andrea“. Voi che cosa ne pensate di tutta la questione? Fatecelo sapere con un commento.

