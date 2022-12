NEWS

Andrea Sanna | 27 Dicembre 2022

GF Vip 7

Tavassi spinge Oriana Marzoli verso Daniele

Il post puntata del Grande Fratello Vip 7 è come al solito interessante poiché è uno dei momenti in cui si creano maggiori dinamiche. Spesso si parla di quel che è accaduto poche ore prima, si fanno riflessioni a voce alta e non solo. In nottata Edoardo Tavassi si è ritrovato in stanza da letto a parlare con Luca Onestini e Oriana Marzoli. Argomento di discussione, in quel momento, è stato Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli ha spiegato a Edoardo Tavassi che lei ha detto al veneto di essere felice se tra lui e Nicole Murgia nascerà qualcosa. Dalla sua il romano pensava si trattasse, invece, di una strategia. A prendere le parti di Oriana presente Luca Onestini, il quale ha fatto notare come la sua amica sia piuttosto decisa e quando è interessata a qualcuno non si fa di certo dei problemi.

Oriana dice che non vuole Daniele perché lei è interessata ad Onest.e per questo spingeva Nicole verso Daniele.

Tavassi le dice che Onestini in quel contesto non vuole fare la ship con lei e di buttarsi su Daniele, la seconda scelta. WOW (Video 1 su 3)#gfvip #denzzzers pic.twitter.com/MHXQXFHtOk — _༻꧂ (@francesca_g09) December 27, 2022

Secondo l’interpretazione del pubblico, Edoardo in codice ha cercato di farle capire che Onestini in quel contesto non vuole una relazione con lei. Di conseguenza è il caso di buttarsi proprio su Daniele, che per lei sarebbe una seconda scelta. Nel suo discorso Edoardo Tavassi ha detto a Oriana Marzoli di avere avuto una percezione e dunque il suo intento era semplicemente quello di aiutarla. Nella clip si vede ancora che amichevolmente Tavassi chiedere a Luca di uscire dalla stanza.

Le parti hanno continuato a confabulare ed Edoardo Tavassi in codice ha cercato di esprimere il suo pensiero con Oriana, sottolineando come a suo dire non ci siano grosse possibilità (probabilmente con Luca Onestini) e dunque sarebbe il caso di optare proprio per Daniele Dal Moro. Infine il romano ha fatto un esempio su una situazione analoga che lui avrebbe vissuto.

La conversazione tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli è proseguita in codice.

A dare ulteriori convinzioni di questo ai telespettatori è il fatto che in cortiletto c’è stata una conversazione tra Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Gli Incorvassi hanno spinto Oriana e Daniele a dichiararsi e per questo pare che Edoardo abbia detto a Oriana di fidarsi di lui: “Sto cercando di aiutarti, se dici di Nicole è normale che lui si allontana”

Chiaramente sul web si sono creati degli schieramenti a riguardo. Cosa succederà ora?