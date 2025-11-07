Oriana Sabatini rivela di aver perso un figlio, il racconto sconvolgente
Cosa ha rivelato
Nel corso di una recente intervista, Oriana Sabatini rivela di aver perso un figlio. L’attrice commenta poi i presunti tradimenti del marito Paulo Dybala.
Le parole di Oriana Sabatini
In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Oriana Sabatini. L’attrice e cantante argentina ha infatti rilasciato una lunga intervista al programma Olga, durante la quale si è raccontata a cuore aperto. Come è noto a tutti, attualmente la moglie Paulo Dybala è incinta di una bambina e i due sono in attesa di diventare genitori per la prima volta. Tuttavia proprio Oriana ha raccontato che in passato lei e suo marito hanno perso un figlio e in merito, come riporta Adnkronos, ha dichiarato:
“Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine. Ora sta andando tutto bene, anche se ci sono alcuni giorni in cui sto veramente male”.
Ma non è finita qui. Oriana Sabatini ha anche raccontato le difficoltà e le preoccupazioni della gravidanza e in merito ha affermato: “Tutti dicono, ‘come puoi stare male? stai aspettando un bambino’. Altri invece dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto. Mi fa stare male pensare a come mi sento, ma allo stesso tempo mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei. Non è facile. Ora sono bella dopo due ore di trucco, ma mi sento malissimo spesso, diciamo il 90% delle volte”.
Come se non bastasse Oriana ha anche commentato i presunti tradimenti di suo marito e, mettendo a tacere definitivamente i pettegolezzi, ha dichiarato: “Io leggo tutto, ma è una cosa che mi dà fastidio perché mettono in giro questo voci senza avere nessuna prova. Se è vero perché non lo mostrano? Fortunatamente queste voci non influiscono sulla coppia perché so che se dovesse succedere, lo scoprirei”.
