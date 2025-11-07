Nel corso di una recente intervista, Oriana Sabatini rivela di aver perso un figlio. L’attrice commenta poi i presunti tradimenti del marito Paulo Dybala.

Le parole di Oriana Sabatini

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Oriana Sabatini. L’attrice e cantante argentina ha infatti rilasciato una lunga intervista al programma Olga, durante la quale si è raccontata a cuore aperto. Come è noto a tutti, attualmente la moglie Paulo Dybala è incinta di una bambina e i due sono in attesa di diventare genitori per la prima volta. Tuttavia proprio Oriana ha raccontato che in passato lei e suo marito hanno perso un figlio e in merito, come riporta Adnkronos, ha dichiarato:

“Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine. Ora sta andando tutto bene, anche se ci sono alcuni giorni in cui sto veramente male”.

Ma non è finita qui. Oriana Sabatini ha anche raccontato le difficoltà e le preoccupazioni della gravidanza e in merito ha affermato: “Tutti dicono, ‘come puoi stare male? stai aspettando un bambino’. Altri invece dicono che i bimbi ascoltano e sentono tutto. Mi fa stare male pensare a come mi sento, ma allo stesso tempo mi chiedo se voglio mentire a mia figlia o essere totalmente sincera con lei. Non è facile. Ora sono bella dopo due ore di trucco, ma mi sento malissimo spesso, diciamo il 90% delle volte”.

Come se non bastasse Oriana ha anche commentato i presunti tradimenti di suo marito e, mettendo a tacere definitivamente i pettegolezzi, ha dichiarato: “Io leggo tutto, ma è una cosa che mi dà fastidio perché mettono in giro questo voci senza avere nessuna prova. Se è vero perché non lo mostrano? Fortunatamente queste voci non influiscono sulla coppia perché so che se dovesse succedere, lo scoprirei”.

