NEWS

Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

GF Vip 7

I fan dopo la pace tra Daniele e Oriana si sono chiesti come sarebbero gli Oriele da bambini (e come sarebbero i loro figli)

I figli degli Oriele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme dopo giorni di gelo e lontananza. La coppia ha mandato in visibilio gli Oriele, i loro supporter che sui social festeggiano questo riavvicinamento.

In queste ore però ci sono delle immagini che hanno attirato l’attenzione di tanti. Anche i fan Oriele hanno voluto un po’ seguire il trend del momento che sta spopolando su TikTok. Ovvero quello di provare a immaginare come sono i personaggi famosi da bambini, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Un giochino simpatico quello svolto, che è stato fatto sulla piattaforma anche con i personaggi delle serie TV più amate, da Orange Is The New Black a La Casa di Carta e non solo! Quindi perché non fare lo stesso con gli Oriele?

Qualcuno quindi si è preso la briga di provarci. Come mostrato da queste foto entrambi i bambini sono davvero graziosi e dolcissimi. Nella prima immagine vediamo un mini Daniele. A contraddistinguerlo un capello castano, molto curato e alla moda. Gli occhioni chiari proprio come Dal Moro e uno sguardo concentrato verso l’obiettivo. Gli Oriele se ne sono subito innamorati.

Non è da meno la piccola Oriana. Una bimba dolcissima con i capelli biondi, occhi vispi e chiari e un sorriso che ricorda tanto quello della Marzoli. Insomma una bimba davvero molto molto carina. Anche lei, come il baby Daniele, fa il pugnetto.

Noooo muoio dalla dolcezza 🥹 pic.twitter.com/CNXaG4eH5U — sisonokevin (@Oriele__Era) July 17, 2023

Se c’è chi si è limitato in questi scatti a rivedere i loro beniamini da piccolo, c’è anche chi ha fantasticato un pochino. Alcuni dei fan Oriele hanno iniziato a sognare in grande e c’è chi ha pensato dunque che i figli di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli potrebbero assomigliare proprio a quelli delle immagini ricreate grazie all’intelligenza artificiale (AI).

Sarà curioso scoprire come reagiranno Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo questa simpatica trovata da parte del loro fan Oriele.