17 Luglio 2023

Web diviso su Giaele De Donà

Mentre Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si godono il ritorno di fiamma, il web è diviso su alcune mosse social di Giaele De Donà. Amica dell’influencer venezuelana, con la quale ha legato al GF Vip proseguendo la conoscenza fuori, ora è nel mirino di alcuni utenti.

Per quale motivo? Nelle scorse ore alcuni fan hanno notato che Giaele De Donà avrebbe messo dei like sul suo rapporto con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Anche con loro ha stretto una bella amicizia nella Casa più spiata d’Italia e ancora oggi sono unitissimi. Oltretutto Giaele ha anche supportato sempre la loro relazione ed è felice di vederli insieme.

Qualcuno ha interpretato questi gesti da parte di Giaele De Donà come una frecciatina. E non è la prima volta che viene incolpata di ciò. Questo dopo i recenti fatti in Sardegna, in cui Oriana Marzoli ha avuto una durissima discussione con Daniele Dal Moro che ha portato poi al loro allontanamento. Il veneto pare poi essersi scontrato anche con la stessa Giaele e Micol.

Like di Giaele De Donà

Ma non solo. Secondo alcuni né Giaele De Donà né Micol Incorvaia si sarebbero degnate di mostrare supporto a Oriana Marzoli dopo il suo riavvicinamento a Daniele Dal Moro, ma entrambe sono rimaste in silenzio. Sicuramente dopo i diverbi avuti non ci si poteva aspettare granché, ma una fetta di utenti speravano che almeno mostrassero vicinanza a Oriana.

I like di Giaele su Twitter

Non tutti però si dicono d’accordo con questo punto di vista. Altri hanno scagionato Giaele De Donà. Secondo questi infatti si sarebbe trattato semplicemente di un suo modo per ribadire quanto ci tenga al rapporto creato con Micol Incorvaia e, di conseguenza, con Edoardo Tavassi. E sembrerebbe essere anche l’ipotesi più accreditata.

Dunque stando una parte del popolo della rete non ci sarebbe alcun riferimento a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.