Rottura Oriele, alcuni fan incolpano le amiche di lei: la reazione di Giaele

Debora Parigi | 3 Luglio 2023

GF Vip 7

Giaele De Donà replica alla fine della storia degli Oriele

Come vi abbiamo già rivelato oggi, è finita la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Se sarà definitivo? Lui ha detto di sì, ma in realtà non lo sappiamo. E, come si sono riconciliati una volta, potrebbero farlo di nuovo. Ma i fan Oriele stanno commentando molto in queste ore su Twitter. E così sbucano teorie di ogni tipo.

A quanto pare qualcuno, per la fine di questa relazione, ha dato la colpa alle amiche di lei. Amiche che hanno dei nomi in particolare e cioè coloro con cui Oriana aveva legato moltissimo nella Casa del GF Vip. Una delle più strette è Sofia Giaele De Donà che passa molto tempo con lei.

Molti fan Oriele si dissociano da queste teorie, trovandole loro stesse campate in aria. Ma in ogni caso alcune persone hanno dato il via a varie discussioni social. Alcuni utenti hanno voluto difendere queste presunte amiche colpevoli, portando come prova il fatto che Oriana e Daniele hanno litigato più volte e quando erano sempre da soli, anche in vacanza. Quindi, il motivo sarebbe legato solo ai loro caratteri forse poco affini.

Un’utente in particolare ha scritto, facendo ironia su chi accusa le amiche: “Hanno letteralmente litigato pure a Madrid da soli, a Verona da soli, sempre a Verona da soli e subito dopo aver fatto la pace. Ma la colpa di chi è? Probabilmente le amiche di me*da”. E proprio a questo tweet è apparso un like che fa capire tutto. Giaele De Donà ha messo il like, senza aggiungere altre parole.

L’ex vippona, quindi, con un gesto molto semplice ha praticamente messo a tacere queste dicerie, tirandosi appunto fuori da questa vicenda amorosa.