Orietta Berti conosce il marito di Annalisa e spiffera qualcosa di lui (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 31 Maggio 2024

Annalisa

Durante la puntata di ieri sera de La Vita in Diretta Orietta Berti ha parlato di Annalisa e suo marito. Il video

Nella puntata di ieri pomeriggio de La Vita in Diretta Orietta Berti ha rivelato che cosa pensa di Annalisa e di suo marito. Ecco le parole della cantante.

Orietta Berti su Annalisa e il marito

Annalisa continua a ricevere consensi non solo dal pubblico ma anche da tanti altri colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo. Questa volta ha dare la sua opinione è stata Orietta Berti, che ha rivelato che cosa pensa di lei e anche del marito:

“A me piacciono tutte, sono amiche con tutte. Annalisa mi piace, conosco suo marito. Lui è un bel ragazzo, è bravo! Ha fatto bene a sposarlo. Le sue canzoni mi piacciono, sì, lei è stata la protagonista assoluta quest’anno”.

Queste le affermazioni di Orietta Berti durante la puntata di ieri pomeriggio, la penultima della stagione televisiva corrente, de La Vita in Diretta. Come sappiamo, infatti, la cantante savonese è convolata a nozze con Francesco Muglia diversi mesi fa e da allora sono inseparabili anche se preferiscono stare lontani dalla luci delle telecamere.

non Orietta Berti che parla di Annalisa e suo marito ⚰️ pic.twitter.com/cR5DnxQ46K — Katy🌪️ (@katyeilblu) May 30, 2024

Tempo prima che Orietta Berti parlasse della coppia, inoltre, Annalisa aveva rivelato ad Alessandro Cattelan come si sono svolti il matrimonio e i festeggiamenti:

“C’è stato quel giorno lì, il momento bello del matrimonio con i parenti e la condivisione con amici e tutte le persone a cui vogliamo bene. Quel giorno indimenticabile che io volevo, vivere quell’esperienza […]. Festa gigante? No no, abbiamo fatto una cosa piccola piccola solo per la famiglia.

E poi qualche giorno dopo una festa con tutti gli amici. A casa bene, comunque. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. I motivi? Le litigate sono sull’impicciarsi ognuno rispettivamente sul come l’altro dovrebbe gestire le amicizie”.

Insomma, Orietta Berti è solo una delle canti colleghe che si aggiunge alla lista di persone che ammirano e apprezzano Annalisa nel privato e come professionista.