Sui social Orietta Berti ha fatto sapere ai fan di avere ricevuto un enorme regalo per la Santa Pasqua da parte di Pier Silvio Berlusconi, che ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente. Scopriamo di cosa si tratta.

Il regalo ricevuto da Orietta Berti

Siamo nel pieno della Settimana Santa e questa domenica festeggeremo la Pasqua. A quanto pare anche Orietta Berti ha ricevuto in dono un uovo al cioccolato e non da una persona qualsiasi. La nota e amata cantante ha fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi e sua moglie Silvia Toffanin le hanno mandato un regalo speciale.

LEGGI ANCHE: Abbiamo trasformato i volti più famosi della TV in action figure e ora vorremmo collezionarli tutti (FOTO)

Con un video Orietta Berti ha mostrato l’enorme uovo di Pasqua, avvolto da una coloratissima carta arancione e un fiocco di tonalità più chiara con il logo Mediaset in evidenza. Ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’AD dell’azienda e la conduttrice di Verissimo e si è detta molto felice di questo bel pensiero.

LEGGI ANCHE: Quando finiscono i programmi Rai e Mediaset

Come mostrato dal video Orietta Berti ha colto anche l’occasione per augurare una felice Pasqua a tutti i suoi follower. Ecco cosa riporta il post diffuso dalla cantante su Instagram:

“…. La Pasqua sta arrivando. Grazie di cuore al caro Pier Silvio Berlusconi e alla cara Silvia Toffanin per questo enorme uovo di Pasqua. È una sorpresa bellissima e le mie nipotine sono già impazienti. Non vedono l’ora che sia domenica per aprirlo. Grazie davvero sempre per l’affetto. a Pier Silvio, a Silvia e a tutta la famiglia di Mediaset. Un abbraccio e Buona Pasqua a tutti.

Orietta”

Tanti sono stati anche i commenti degli utenti, che ci hanno tenuto non solo a ricambiare gli auguri, ma anche a sottolineare il bel gesto di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Ricordiamo peraltro che il figlio di Silvio Berlusconi, così come suo padre, ha molto a cuore i suoi dipendenti e i suoi amici e durante ogni ricorrenza ci tiene a esprimere il proprio affetto a ognuno di loro. Pensiamo per esempio alle mimose donate a tutte le dipendenti dell’azienda in occasione della giornata internazionale della donna così come a Natale. E Orietta Berti ci ha tenuto a sottolinearlo a quanto pare.