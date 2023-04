NEWS

Andrea Sanna | 3 Aprile 2023

GF Vip 7: Orietta Berti sparisce dallo studio

Questa sera stiamo assistendo su Canale 5 alla finale del Grande Fratello Vip 7. Chiaramente presenti in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, così come l’inviata social Giulia Salemi e alcuni ex vipponi. Nel corso della puntata non sembrano mancare momenti emozionanti, con i concorrenti che non si sfidano solo a colpi di televoto, ma stanno ricevendo sorprese meravigliose.

Tra un’inquadratura e un’altra da studio, però, si è notato che a un certo punto è sparita Orietta Berti. Che fine ha fatto l’opinionista e perché non compare più seduta nella sua poltrona? È la domanda che tanti utenti del web si stanno ponendo ormai da diversi minuti. Sui social sebbene l’attenzione sia fissa sugli scontri del televoto, c’è grande apprensione anche sulla cantante.

Non è stato chiaro inizialmente il motivo dell’assenza momentanea da studio di Orietta Berti, ma ben presto abbiamo scoperto la verità. I concorrenti sono stati chiamati in cortiletto, quando a un certo punto è partita la base di “Mille”. Sono entrati in casa dei ballerini che hanno accompagnato i vipponi in giardino. A quel punto è spuntata fuori la cantante che si è esibita e ha salutato poi i vipponi!

Insomma nulla di preoccupante rispetto a quel che si pensava. Orietta Berti ha fatto scatenare i vipponi e tutto è andato per il meglio!