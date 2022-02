Chi è Ornella Muti? Età, figli e Instagram

Chi è Ornella Muti, conduttrice a Sanremo 2022? Età, figli, vita privata e Instagram.

Chi è Ornella Muti

Nome e Cognome: Francesca Romana Rivelli

Data di nascita: 9 marzo 1955

Luogo di Nascita: Roma

Età: 66 anni

Altezza: 168 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Marito: Fabrice Kerhervé (2008-attuale), Federico Facchinetti (1988-1996), Alessio Orano (1975-1981)

Figli: tre figli, Naike, Carolina e Andrea

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ornellamuti

Ornella Muti età, vero nome e biografia

Chi è e quanti anni ha Ornella Muti, conduttrice a Sanremo 2022? Vi siete mai chiesti quando e dove è nata? Vi rispondiamo noi. Nasce il 9 marzo 1955 a Roma.

La sua età, quindi, oggi è di 66 anni. Quanto è alta? La sua altezza è di 1 metro 68 centimetri circa, mentre il peso è sconosciuto.

Della sua famiglia sappiamo che suo padre è napoletano, mentre la madre è dell’Estonia.

L’esordio nel cinema di Ornella Muti è stato all’età di 14 anni, quando nel 1969 è stata scelta da Damiano Damiani come protagonista nel film La moglie più bella. Da questo evento è nato il nome d’arte di Ornella: visto che già esisteva un’attrice con il cognome Rivelli, il regista le diede lo pseudonimo che tutti noi conosciamo.

Il nome di Ornella Muti nasce dalle opere letterarie di Gabriele D’Annunzio: Ornella è un personaggio de La figlia di Iorio, mentre il cognome deriva da Elena Muti, protagonista de Il Piacere.

Vediamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Vita privata: Ornella Muti è sposata?

Ornella Muti è stata spesso al centro del gossip, per via delle sue relazioni e non solo. Il suo primo grande amore è stato Alessio Orano, attore molto noto degli anni Settanta.

Tra i due scatta immediatamente la passione, a cui poi cinque anni dopo è seguito un matrimonio. I due si sono sposati nel 1975, ma dopo sette anni, nel 1981, hanno divorziato.

Dopo il naufragio del primo matrimonio, Ornella Muti ha incontrato José Luis Bermúdez de Castro, produttore cinematografico. I due non si sono mai sposati ma hanno avuto una figlia nel 1974: Naike.

La prima figlia di Ornella Muti, appunto Naike Rivelli, ha preso il cognome vero della madre e non quello del padre.

Nel 1981 si era vociferato di un flirt tra l’attrice e Adriano Celentano, al tempo sposato. Solamente nel 2014 lei ha confermato la loro breve relazione.

Nel 1988 Ornella ha dunque incontrato Federico Facchinetti, con cui si è sposata proprio lo stesso anno. La loro relazione dura 8 anni e dal loro sentimento nascono due figli: Carolina e Andrea.

Dopo la fine del secondo matrimonio, Ornella Muti ha avuto una relazione con il chirurgo plastico Stefano Piccolo, tra loro è durata dieci anni, dopo i quali si sono lasciati.

Dove seguire Ornella Muti: Instagram e social

Dove possiamo seguire Ornella Muti, conduttrice a Sanremo 2022?

L’attrice ha una pagina Instagram (@ornellamuti) seguita da più di 290mila followers.

Ornella utilizza parecchio il proprio profilo, sia per scatti personali che per attimo riguardanti il proprio lavoro.

Andiamo a scoprire, adesso, la sua carriera nel dettaglio.

Carriera

L’esordio nel cinema di Ornella Muti è stato all’età di 14 anni, con il film La moglie più bella.

Il debutto a soli 14 anni ha fatto sì che Ornella potesse ottenere numerose parti in tanti film, sia italiani che internazionali.

L’incontro professionale più importante di Ornella Muti, però, è stato nel 1974, anno in cui ha girato Romanzo Popolare di Mario Monicelli. Il film ha avuto un grande successo e ha lanciato la sua carriera.

Nel 1976 ha recitato in L’ultima donna di Marco Ferreri, insieme a Gerard Depardieu, mentre nel 1978 ha preso parte al film I nuovi mostri, candidato come Miglior film straniero agli Oscar del 1979.

Negli anni ’80 gira altri film come il remake di Flash Gordon. Nel 1981 lavora con Adriano Celentano, insieme al quale ha girato Il bisbetico Domato e Innamorato pazzo. Proprio sul set di quest’ultimo film si dice sia nato l’interesse tra loro due.

Ornella Muti ha posato anche per diverse copertine famose nel mondo, tra cui quella della rivista Time. Nella sua carriera non c’è stato però solo il cinema, ma anche la televisione.

Nel 1994 è stata eletta Donna più bella del mondo dalla rivista americana Class.

Dagli anni 2000 in poi ha lavorato perlopiù con registe donne. Nel 2006 ha preso parte alla fiction Domani è un altro giorno, mentre nel 2012 è stata scelta da Woody Allen per il suo film girato in Italia To Rome With Love.

Il 2017 recita nella fiction Sirene.

Nel 2022, infine, Ornella Muti è stata scelta da Amadeus come una delle conduttrici del Festival di Sanremo.

Cinema

La moglie più bella (1970)

Un posto ideale per uccidere (1971)

Un solo grande amore (1972)

Fiorina la vacca (1972)

Paolo il caldo (1973)

Romanzo popolare (1974)

L’ultima donna (1976)

La stanza del vescovo (1977)

I nuovi mostri (1977)

Ritratto di borghesia in nero (1978)

Il bisbetico domato (1980)

Flash Gordon (1980)

Storie di ordinaria follia (1981)

Innamorato pazzo (1981)

La ragazza di Trieste (1982)

Bonnie e Clyde all’italiana (1983)

Tutta colpa del paradiso (1985)

Io e mia sorella (1987)

Vacanze di Natale ’91 (1991)

Mi fai un favore (1996)

Panni sporchi (1999)

The Unscarred (2000)

Jet Set (2000)

Favorite Son (2001)

Last Run (2001)

Uomini & donne, amori & bugie (2003)

Le valigie di Tulse Luper – La storia di Moab (2003)

Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (2004)

Vittorio racconta Gassman (2011)

To Rome with Love (2012)

Notti magiche (2018)

Wine to Love – I colori dell’amore (2018)

Mare di grano (2018)

Televisione

Il veneziano – Vita e amori di Giacomo Casanova (1986)

La primavera di Michelangelo (1989)

Il grande Fausto (1995)

L’avvocato Porta (1997)

Il conte di Montecristo (1998)

Ester (1999)

Un colpo al cuore (1999)

Lo zio d’America (2002)

La bambina dalle mani sporche (2005)

Ma chi l’avrebbe mai detto (2006)

Il sangue e la rosa (2008)

Doc West – La sfida (2009)

Deep (2016)

Sirene (2017)

Ornella Muti a Sanremo 2022

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2022? Ornella Muti sarà una delle cinque conduttrici. La vedremo sul palco dell’Ariston, infatti, nella prima serata.

Oltre a lei Amadeus ha scelto anche, in ordine di apparizione dal 2 al 5 febbraio: Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Ecco, quindi, per concludere i concorrenti di Sanremo 2022.

I concorrenti di Sanremo 2022

Andiamo, infine, a vedere tutti i concorrenti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Irama

Mahmood e Blanco

e Giusy Ferreri

Emma

Aka7Even

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Rettore

e Elisa

Noemi

Highsnob e Hu

e Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di lista

Ana Mena

Giovanni Truppi

Novella 2000 © riproduzione riservata.