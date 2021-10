1 Le parole di Ornella Vanoni

Sono innumerevoli anni che Ornella Vanoni è una delle artiste che hanno fatto la storia della musica italiana. Con le sue indimenticabili canzoni infatti la cantante è uno dei nomi più iconici di sempre e in tante aspirano a una carriera come la sua. Qualche ora fa nel mentre come sappiamo a Tale e Quale Show Alba Parietti ha imitato proprio la grande Ornella, convincendo non solo il pubblico e il web, ma anche gran parte della giuria. Se Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme hanno apprezzato la performance, tuttavia non è stato dello stesso parere Cristiano Malgioglio, che ha fatto una dura critica alla showgirl. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi hai trasmesso tristezza e infelicità. Io, in nome di Ornella Vanoni, voglio chiedere scusa al pubblico italiano con la speranza che il loro udito sia a posto. Nella seconda parte sei stata così calante che la stonatura si è sentita fino al Bangladesh”.

Naturalmente tra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti non è mancato un botta e risposta, tuttavia poco fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. A sorpresa infatti la stessa Ornella Vanoni ha commentato sui social l’imitazione di Alba a Tale e Quale Show! L’artista ha così spesso delle bellissime parole per la Parietti, ammettendo di essere rimasta piacevolmente colpita dalla performance della showgirl. Queste le parole della Vanoni in merito:

“Alba è stata brava, io non sono facile da imitare! Tremava, capisco, era veramente emozionata. Non è che perché una donna sembra sempre sicura, non abbia paura ed emozioni. Mancava un po’ di intensità, ma quella mi appartiene, è la mia forza e non si impara. Ti abbraccio, cara”.

