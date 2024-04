NEWS

Andrea Sanna | 5 Aprile 2024

Oroscopo

Cosa ci riservano i segni questa settimana? Scopriamo insieme la classifica e le previsioni dell’oroscopo di Joss dall’8 al 14 aprile!

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Venere è ingressata nel vostro segno e vi regala un’energia rinnovante. Vi sentite bene con voi stessi, siete più carismatici e vi dedicate alle faccende che amate, estetica inclusa. Ottimo periodo per gustarsi i piaceri della vita. Anche il fronte denaro è favorito da questi pianeti che sono completamente in direzione successo professionale.

2 – Leone

Le stelle sono alte in cielo e vi regalano ottime opportunità di guadagno. Se siete liberi professionisti, molte svolte nei contratti e nel denaro. Potete contare sul supporto di mercurio garanzia di proposte interessanti, specie se siete artisti poliedrici. Gli innamorati sfruttino il fine settimana per rilassarsi e godersi la mondanità.

3 – La classifica dell’oroscopo di Joss: l’Acquario

Cielo che vi regala denaro, amore, sesso. Sta per giungere al vostro capezzale il grandioso Giove apripista di meraviglie per voi. Da un incontro speciale ad un incarico lavorativo senza precedenti. Le stelle della settimana sono ricche di colpi di scena: preparativi vincenti per un cambio di rotta fortunato. Dite si ad un invito inaspettato: sarà la vostra fortuna.

4 – Le previsioni segno per segno: il Sagittario

La settimana promette novità soprattutto se state cercando un incarico lavorativo nuovo: le stelle sono in toto a vostro favore. Bene la coppia e il sesso: sotto le coperte siete esplosivi. State progettando un cambiamento importante? Ecco che nelle giornate centrali della settimana una buona notizia vi porta allegria. Bene il lavoro e il denaro, specie se atteso.

5 – Gemelli

Finalmente qualcosa si muove all’orizzonte! Una somma di denaro giunge a voi, un incarico presupposto di guadagni ingenti. Bene le stelle del fine settimana in fatto di eros e cuore. Buone nuove per chi cercasse lavoro: ottime le opportunità di intraprendere collaborazioni durature e segnare finalmente quel cambio vita desiderato.

6 – Pesci

Pianeti importanti nel vostro cielo sono garanzie di salti in avanti nell’amore così come nel lavoro. Le stelle del fine settimana vi rendono forti nei chiarimenti e pronti a dire in faccia ciò che pensate. Bene le stelle degli innamorati pronti a convolare a nozze. Anche i single si preparino ad un incontro importante.

7 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Stelle fortissime per voi che ambiscono ad una scalata professionale e personale. Matrimoni in vista o cambi di rotta. Qualcosa si muove nel mare della vostra vita e vi regala quella sorpresa, quella novità volta ad euforizzare la quotidianità. Bene, direte voi. E’ giunto il momento di usare quello sprint emotivo per parlare chiaro con chi di dovere, datore di lavoro su tutti.

8 – La settimana del Toro

Situazione cosmo in accordo con le vostre energie. Qualcosa si è mosso per voi, da un incontro interessante nella sfera cuore, ad una nuova collaborazione lavorativa. Stelle forti nel fine settimana per chi avesse una predilezione per l’eros. Bene le stelle per i lavoratori autonomi pronti a percepire un incarico altamente remunerativo, o quel denaro atteso.

9 – Cancro

La settimana è molto buona con il supporto di saturno potrete costruire quello che desiderate. Tanti sono i progetti che bollono in pentola e tanta è la voglia di mettersi in gioco verso nuovi lidi. Qualche problemino ve lo regala la strada del denaro: multe o ammende fiscali che vi rendono nervosi proprio nel fine settimana. Tirerete un bel respiro di sollievo per una faccenda che vi

preoccupava.

10 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Settimana d’oro nel lavoro e nella vita sessuale, affettiva. Nota dolente condotta da quella Venere birichina in assetto ostile alla fluidità di vita di cui vi siete abituati nelle ultime settimane. Bene i single: incontri piccanti. I dipendenti? Soddisfazioni meritate condotte da Mercurio. Le spese sono un dramma! Togliete quelle benedette mani dalle carte di credito!

11 – Vergine

Momento di fermo, ancora tensioni interpersonali. Qualcuno dovrà fare i conti con la propria coscienza, perché non ha fatto, non ha detto quello che oggi sarebbe stato opportuno fare e dire. “Chiusa una porta si apre un portone” e così sarete pronti a voltare l’angolo verso nuove avventure cariche di passione e affari.

12 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Giove sta per accedere finalmente al trigono solare. Che bello! Sta per cambiare in toto la vostra vita e con essa tutte le opportunità che lo stesso Giove regalerà. Da incontri brillanti a proposte lavorative senza precedenti. Ci sono opportunità anche per i più giovani che volessero dare un taglio al proprio stile di vita per ricominciare più vincenti che mai! Uno zodiaco splendido!