Ecco la classifica completa dei segni della settimana dal 20 al 26 gennaio dell’oroscopo di Joss: cosa dicono le stelle.

Oroscopo di Joss: i Pesci

Le stelle della settimana appaiono alte e brillanti per voi pesciolini, siano esse per gli innamorati con svolte importanti, che per i lavoratori autonomi e non. Venere nel segno è una garanzia per l’amore di coppia e per la voglia di ritrovare armonia col cosmo da parte dei single e di tutti coloro che vengono da un biennio complesso e non buono. La rinascita è partita: godetevi le fortune che la vita vi regalerà.

2 – Le previsioni del Cancro

La presenza di Marte nel segno e di mercurio al polo opposto può portare piccole tensioni e instabilità nella coppia. Anche il lavoro promette bene per i liberi professionisti seppur qualche tensione, ingarbugliamento, o intralcio potrà manifestarsi. Bene il dipendente pronto a manifestare il proprio operato ed ottenere tanto qualora ricoprisse un posto di responsabilità.

3 – La settimana dello Scorpione

La settimana appare molto positiva. Alcuni di voi cominceranno un lavoro nuovo o simbolicamente sentirete l’esigenza di iniziare una nuova fase della vostra vita. In qualche modo escogiterete modalità nuove di vivere l’ordinario: dall’inizio di un corso che vi piace, sino ad un chiarimento con quell’amico di vecchia data con cui avete avuto uno screzio.

4 – Capricorno

La presenza di Mercurio nel segno garantisce spostamenti e idee brillanti. Anche i figli sono protetti dalla venere in sestile a garanzia di riuscite negli studi e nella salute. Molto bene le finanze con la possibilità di guadagni in previsione per i liberi professionisti e piccoli premi ai dipendenti, anche simbolici. Bene i single con Marte al polo opposto: libido intensa nel fine settimana.

5 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Cari amici dell’acquario, la rivoluzione è appena cominciata e a breve sarete testimoni dell’innovazione condotta da Giove in gemelli segno indiscutibile di migliorie a tutto tondo. Dall’amore al lavoro qualcosa di buono sta per sorgere e se siete indecisi sul da farsi ecco che le stelle vi condurranno verso una lenta e buona svolta di vita. Siate fiduciosi.

6 – Previsioni Oroscopo di Joss dal 20 al 26 gennaio: l’Ariete

La settimana appare contrastata dalla presenza di Marte nel segno del cancro e da mercurio che rema contro a conversazioni armoniche. Siete pronti a dire basta a tutte quelle relazioni superate e quelle amicizie che non sono risultate vere. Dovrete rivedere il rapporto di coppia se instabile. Qualche noia professionale è rivolta ai liberi professionisti: ritardi e contrattempi. Li supererete.

7 – Oroscopo di Joss e classifica segni: la Vergine

Una vergine che risale la china e viaggia in direzione successo e carriera. Le stelle del fine settimana portano molto bene alla coppia e ai single desiderosi di incontri mordi e fuggi ardenti. Il lavoratore autonomo si sposterà di più e sarà molto più comunicativo. Anche le chiamate lampo non mancheranno, e agevoleranno le entrate di denaro di cui necessitate.

8 – La settimana dell’oroscopo di Joss: il Toro

Una settimana molto positiva col supporto di Marte e venere al sestile del sole. Bene le relazioni di coppia e bene i single nella ricerca di divertimento e sesso. Anche i lavoratori autonomi e non, potranno contare sulla forza di saturno felice di regalare quell’incarico, quel contratto fautore di denaro ed espansione. Bene il giovane pronto a sostenere esami scolastici.

9 – Classifica dal 20 al 26 gennaio: i Gemelli

La presenza di Marte nel secondo campo solare garantisce movimenti finanziari. Bene se state comprando casa o se state per firmare un contratto importante. I liberi professionisti lavoreranno tanto e potranno avere le giuste opportunità per emergere. Le stelle regalano opportunità di nuovi inizi professionali ai dipendenti. Il fine settimana vi porta ad essere stanchi: sentirete il bisogno di ricaricare le batterie.

10 – Sagittario

Con Marte in cancro e venere in pesci di certo la tranquillità è un lontano ricordo. Mercurio aiuta gli audaci e consente chiarimenti d’amore laddove necessario. Occhio alle finanze e alle spese: qualcuno rivedrà il budget mensile e ricalibrerà il tiro in direzione stabilità ed equilibrio. Bene le stelle della coppia pronta ad evolversi con scelte importanti, qualora procrastinate da tempo.

11 – La Bilancia

Una bilancia che non appare ancora in perfetta forma. A partire dalla presenza difficile di Mercurio in Capricorno fautore di incomprensioni nella coppia e contrattempi negli spostamenti o negli appuntamenti, sino ad arrivare ad un Marte pestifero in cancro segnale indiscusso che il lavoro andrà bene, ma non senza fatiche o gatte da pelare. Meglio il fine settimana: la luna vi aiuterà.

12 – Oroscopo di Joss: il Leone

Cari amici del leone, la settimana appare fiacca e a tratti combattuta. Molti lavoratori autonomi con la presenza di Venere Mercurio e Marte in posizioni non del tutto felici, potranno affrontare piccoli intralci e contrattempi atti a migliorare la politica organizzativa. I dipendenti, invece, potranno contare sulla luna del centro della settimana per chiarirsi laddove necessario con colleghi e non.