Nuova eliminazione questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello. Al televoto ben 9 inquilini. Ma chi sarà a dover lasciare la casa? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Stasera nuova eliminazione al Grande Fratello

Tra poche ore torna su Canale 5 il Grande Fratello. Questa sera infatti va in onda una nuova puntata del reality show, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Ad attendere i concorrenti ci saranno nuovi confronti e alcuni dei nodi potrebbero finalmente venire al pettine. Ma non solo. Nel corso della diretta ci sarà infatti un’ennesima eliminazione e uno degli inquilini lascerà definitivamente la casa.

A scontrarsi al televoto ci sono ben 9 protagonisti di questa edizione: Bernardo Cherubini, Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Alfonso D’Apice, Javier Martinez, Maxime Mbande, Emanuele Fiori, Zeudi Di Palma e Pamela Petrarolo. Ma cosa accadrà e chi dovrà dire addio alla trasmissione?

In attesa della puntata per capire cosa succederà, in questi giorni, come da tradizione, abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di salvare il vostro concorrente preferito. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è Eva, che ottiene l’1% delle preferenze. A seguire troviamo Maxime con il 2%, Emanuele con il 3% e Bernardo con il 4%. E ancora Alfonso con il 9% dei voti, Stefania con il 15%, Zeudi con il 16%, Pamela con il 19% e Javier, risultato il più amato e il più votato con il 32% delle preferenze.

Secondo l’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere Eva la nuova eliminata del Grande Fratello. Come si nota tuttavia i voti sono abbastanza frastagliati e di conseguenza nelle prossime ore tutto potrebbe ancora accadere. Il televoto infatti resterà aperto fino alla diretta di questa sera e fino ad allora il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze.

Ma chi sarà dunque a dover lasciare la casa? Lo scopriremo tra poche ore.