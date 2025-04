Dal 21 al 27 aprile 2025 cosa dicono le stelle? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

1 – Oroscopo di Joss, il Leone

Hai tanta energia, e questa volta riesci anche a canalizzarla con saggezza. È una

settimana perfetta per prendere in mano le redini di un progetto, soprattutto se hai voglia di metterti in mostra con un tocco di classe. Non cercare però l’approvazione a tutti i costi: chi ti apprezza davvero lo fa anche nei tuoi silenzi.

2 – Classifica della settimana, l’Ariete

Settimana di fuoco, in tutti i sensi. Con Marte che ancora ti sostiene, ti senti invincibile e hai voglia di buttarti a capofitto in tutto ciò che ti appassiona. Ma attenzione: la fretta rischia di farti perdere di vista i dettagli. Prenditi un momento per riflettere prima di agire, soprattutto sul lavoro. In amore, una conversazione profonda potrebbe chiarire un malinteso.

3 – Pesci

Stai tornando a casa… dentro te stesso. È una settimana in cui potresti sentire il bisogno di rallentare, di prenderti cura del tuo mondo interiore. L’intuizione è il tuo faro: seguila. Anche sul lavoro, dove qualcosa si muove dietro le quinte e potrebbe emergere presto. In amore, spazio ai sentimenti veri, ma senza paura di mostrarti vulnerabile: chi ti ama davvero, ama anche le tue fragilità.

4 – La classifica di Joss: la Bilancia

Il cielo ti chiede equilibrio e chi meglio di te sa come trovarlo? Ma stavolta si tratta di bilanciare non solo gli impegni, ma anche il dare e ricevere nei rapporti. Qualcosa ti ha un po’ sbilanciato ultimamente, ma da metà settimana in poi avvertirai un’energia più armonica, quasi una carezza celeste. In amore, torna la voglia di leggerezza.

5 – Oroscopo della settimana: il Capricorno

La settimana parte con un senso di responsabilità che ti pesa un po’, ma pian piano sentirai che qualcosa si allenta. Le stelle ti spingono a non prendere tutto sulle tue spalle: chiedi aiuto, delega, fidati. Sul lavoro, potresti dover affrontare una sfida che in realtà è un’opportunità camuffata. In amore, più ascolto e meno controllo: a volte basta esserci, non fare.

6 – L’oroscopo della Vergine

C’è un ordine nuovo che stai cercando, dentro e fuori di te. La settimana ti chiede di rallentare un attimo e mettere in fila le priorità: non tutto va fatto subito, ma tutto può avere un suo tempo giusto. Lavorativamente parlando, potresti ricevere un riconoscimento o un feedback che aspettavi da tempo.

7 – I segni della settimana: il Cancro

Stai imparando ad ascoltare le tue emozioni senza esserne travolto, e questo è un dono prezioso. Questa settimana potresti sentirti un po’ nostalgico o introspettivo, ma non è un male: c’è bisogno di fare pace con qualcosa del passato. Sul lavoro, potresti avere un’occasione per mostrare il tuo valore in modo silenzioso ma efficace.

8 – Oroscopo di Joss, i Gemelli

Settimana vivace, con mille input e una voglia matta di cambiare qualcosa nella tua routine. Il cielo ti spinge a uscire dagli schemi: un’idea originale potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto, se saprai darle una struttura. Attenzione alle distrazioni e alle promesse non mantenute. In amore, flirt e leggerezza, ma anche la possibilità di affrontare un discorso importante.

9 – La settimana del Sagittario

C’è voglia di avventura, anche se solo mentale. Ti senti un po’ stretto nei ritmi

quotidiani, ma questa settimana ti offre l’occasione di rinnovare la tua routine e farla tua. Potresti ricevere un invito o una proposta inaspettata che accende la tua voglia di esplorare nuovi orizzonti. Attenzione, però, a non trascurare chi ti vuole bene.

10 – Oroscopo di Joss, l’Acquario

Creatività alle stelle! Hai idee brillanti, intuizioni fuori dagli schemi e una gran voglia di condividerle. Il problema? Non tutti ti seguono subito, ma non mollare: chi ti capisce arriva dopo, ma resta. È una settimana ideale per avviare progetti artistici, scrivere, comunicare, mettere in circolo le tue visioni. In amore, un legame può evolvere.

11 – Le previsioni per il Toro

Buon compleanno. Con il Sole che entra nel tuo segno, sei al centro della scena cosmica. È il momento perfetto per rinascere, rinnovarti, lasciar andare ciò che non ti rappresenta più. Le stelle ti invitano a guardare dentro di te e a riconnetterti con i tuoi veri desideri. Una buona notizia potrebbe arrivare sul fronte economico, o un progetto potrebbe finalmente ingranare.

12 – Oroscopo di Joss, lo Scorpione

Il Sole in opposizione potrebbe portare qualche contrasto, specialmente nei

rapporti uno a uno, ma nulla che tu non possa affrontare con la tua classica profondità. Anzi, proprio da un conflitto può nascere un’intesa ancora più vera. Le stelle ti spingono a lasciar andare un vecchio rancore: non è debolezza, è potere. Sul piano pratico, occhio alle finanze.