Andrea Sanna | 24 Maggio 2024

Scopriamo insieme le previsioni della settimana dell’oroscopo di Joss dal 27 maggio al 2 giugno. Ecco cosa suggeriscono le stelle nella classifica con tutti i segni zodiacali.

1- Oroscopo di Joss: i Gemelli

Settimana splendida con molti pianeti nel vostro segno. Denaro, successo, e possibilità di incontri carnali interessanti vi aspettano. Molto bene il fronte lavoro per i liberi professionisti. Vi sentirete pronti a raggiungere mete alte, e il vostro setting mentale sarà volto ai traguardi. Ottimo momento per gli interventi chirurgici.

2 – Le previsioni dell’Ariete

Marte rimane nel segno e mette in luce la vostra grinta e determinazione nell’ottenere ciò che volete. Ottimi gli incontri carnali per i single e per la coppia si proietta una settimana con un incremento della libido e la possibilità di concepimento. Bene le stelle per il denaro: un progetto è concluso per i liberi professionisti con annesso denaro in arrivo.

3 – Leone

È una settimana d’oro per voi. Siete sostenuti da pianeti meravigliosi nei rapporti di coppia, e altrettante opportunità di affari per i liberi professionisti. Un contratto finisce, e un altro inizia. Bene le opportunità per la coppia: una convivenza, un figlio, un progetto in cantiere vede con gradualità la luce. È una settimana meravigliosa per il denaro: se chiedete un prestito vi verrà dato.

4 – L’oroscopo di Joss: l’Acquario

Inizia un periodo di meravigliose trasformazioni per voi. Buone nuove per i liberi professionisti e ottime le opportunità per vedere realizzato un traguardo, un successo, un obiettivo. Bene il rapporto di coppia con crescite e scelte importanti all’orizzonte. Anche i single si preparino ad un incontro importante.

5 – Bilancia

Inizia un periodo di svolte positive con l’avvio di un progetto nuovo, la graduale crescita verso l’ottenimento dei vostri traguardi. Momento molto bello in fatto di unioni: sperimentate un rapporto con presupposti diversi, crescete nel rapporto a due con scelte importanti fatte di evoluzione. Molti incontri per i single.

6 – La classifica della settimana: il Toro

Le opportunità di crescere nel lavoro sono dietro l’angolo, sia per il dipendente che per il lavoratore autonomo. Anche la coppia cresce e va verso la cima della montagna, realizzando con gradualità i propri obiettivi. Scelte dietro l’angolo e tante buone nuove per i single e i giovani. Denaro in aumento, e richieste di finanziamento, mutui accettate.

7 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

La presenza di Marte alla quadratura pone in rilievo le incompatibilità nelle relazioni sia di lavoro, sia di coppia. Anche le stelle del denaro vacillano: trovate un giusto compromesso tra il piacere di spendere e quello di risparmiare. E’ in arrivo un estate interessante per la coppia: qualcosa dovrà essere rivisto, ma la strada è tutta in salita in direzione successo.

8 – Cancro

Marte ci mette del suo e vi pone di fronte a situazioni difficili, specie se la coppia o le relazioni professionali da tempo sono stropicciate. Bene le stelle della settimana per i giovani e i liberi professionisti, con strette contrattuali e incontri interessanti. Bene anche i progetti a lungo raggio fatti dalla coppia stabile e nelle situazioni professionali ormai radicate.

9 – Le previsioni settimanali: lo Scorpione

È una settimana neutrale con energie che non sono in toto dalla vostra parte. Molti hanno tagliato i rami secchi del passato, allontanandosi da amici, partner, o collaborazioni professionali divenute un peso. Ottime le opportunità per godersi la mondanità e il divertimento. Bene il lavoratore autonomo con possibilità di stipulare contratti nuovi.

10 – Pesci

Tanti aspetti d’ostacolo nel quotidiano. Ci sono relazioni che saltano, e altre che spiccano il volo col supporto di Giove, Venere e Marte. Anche Marte nel secondo campo solare vi ricorda che la gestione del denaro è importante. Bene la carnalità sotto le coperte, e le opportunità per i giovani di incontrare anime affini con cui condividere la mondanità.

11 – Le previsioni segno per segno: la Vergine

Ancora situazioni da sistemare in ambito lavoro. Molti di voi hanno cambiato vita e hanno abbandonato il passato. Bene le opportunità di rinascita e crescita portate dalle stelle. Bene le opportunità per i liberi professionisti e i giovani. Venti nuovi giungono a voi e con essi opportunità di crescita e vittoria, anche nella sfera privata.

12 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Una settimana d’oro con grandi opportunità lavorative. I liberi professionisti rivedono collaborazioni e si alimentano le opportunità di guadagno. I dipendenti sono forti se hanno trovato il loro habitat lavorativo, altrimenti si guarderanno in giro e cercheranno nuove opportunità lavorative. Benissimo gli imprenditori: buone nuove in arrivo.