Torna la classifica con i segni dell’oroscopo di Joss, che coprono la settimana dal 28 luglio al 4 agosto. Ecco cosa dicono le stelle, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: il Leone

Marte e Giove nell’undicesimo campo solare sono una garanzia per tutti coloro che stessero attendendo firme contrattuali di rinnovo e un ampliamento del giro d’affari per gli autonomi. Bene il denaro con possibilità di riscossioni dal passato o piccole vincite al gioco. Venere e Mercurio nel secondo campo solare garantiscono vacanze rilassanti o viaggi da sogno.

2 – Le previsioni per l’Ariete

La co presenza di Marte e Giove nel segno amico dai gemelli regala buone opportunità professionali agli autonomi e possibilità di essere attenzionati da chi detiene potere. Brilla il rapporto di coppia specie sotto le coperte con possibilità di gravidanza e di avanzamenti di progetti a due. I single potranno sperimentare nel fine settimana con una luna favorevole incontri lampo.

3 – Gemelli

Marte nel segno porta a momenti difficili nel rapporto di coppia che non funziona e a slanci istintuali che possono portare l’avanzata di progetti professionali con impeto, irruenza. I single sentiranno un importante aumento della libido con conseguente possibilità di incontri occasionali.

4 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

La settimana è positiva con il trigono di Marte e la co presenza di Giove nel segno fratello dei gemelli. Pianeti che ci raccontano di progetti nella coppia e della possibilità di mettere gravidanze. Bene i lavoratori autonomi e tutti coloro che stessero cercando nuove opportunità lavorative.

5 – La settimana del Cancro

Una settimana caratterizzata dal sestile di Venere e Mercurio nel segno amico della vergine, garanzia di firme contrattuali dei dipendenti alla ricerca di un impiego o rinnovi contrattuali. Anche gli autonomi potranno sfruttare i transiti per la richiesta di finanziamenti o per una gestione più sana del denaro. Siete molto più operativi delle settimane precedenti e disposti in maniera ottimistica circa i progetti del vostro futuro.

6 – Previsioni oroscopo della settimana: lo Scorpione

È una settimana in cui Venere e Mercurio rendono i nativi del segno colloquiali e pronti a trovare un punto in comune con chi la pensa diversamente. Bene la gestione del portafogli seppur qualche spesa imprevista potrà far capolino nel vostro bilancio. La settimana appare positiva per i single con piccoli spostamenti e momenti di leggerezza.

7 – Classifica oroscopo di Joss dal 29 luglio al 4 agosto: il Capricorno

È una settimana buona con la presenza di Mercurio e Venere al trigono del vostro Sole garanzia di una ripresa professionale, specie per chi da tempo fosse in attesa. Per i lavoratori autonomi inizia un momento in cui sarete più attivi del solito e pronti a stringere nuove collaborazioni: in arrivo la realizzazione di progetti importanti.

8 – La classifica della settimana: il Toro

Mercurio e Venere al trigono del sole regalano possibilità di intesa carnale sotto le coperte. Curerete di più il lato estetico e cercherete maggiore armonia con chi la pensa differentemente da voi. Marte e Giove nel secondo campo solare garantiscono spese importanti per la propria attività o per passatempi riempienti.

9 – Oroscopo di Joss: la Vergine

La presenza di Mercurio e Venere nel segno, garantiscono armonia nel rapporto di coppia e avanzamenti nella carriera. Piccoli spostamenti sono previsti per tutti. Qualora il vostro rapporto di coppia sia traballante la presenza della quadratura di Marte nel segno, nemesi dei gemelli, conduce ad una revisione importante attraverso un confronto. Anche le collaborazioni economicamente indubbie devono essere riviste.

10 – La settimana segno per segno: il Sagittario

È il momento di dare quel fatidico giro di boa alla propria vita allontanandovi da tutte quelle situazioni e persone non più positive al karma. Vi sentirete particolarmente fermi, incapaci di adottare strategie vincenti: è soltanto una sensazione passeggera. Vi è la possibilità di meditare e riflettere sul futuro: indirizzatevi verso il nuovo.

11 – Oroscopo di Joss: Acquario

Settimana meravigliosa con l’ausilio di Marte al trigono del Sole fautore di novità nell’ambito degli incontri carnali e nel lavoro. Un nuovo progetto abbraccia gli autonomi e per molti l’avvio di una nuova collaborazione proficua economicamente. Per i dipendenti si preannunciano opportunità nuove: incarichi o mansioni giuste per voi. Bene la gestione del denaro.

12 – Pesci

È una settimana complessa in cui le opposizioni di Venere e Mercurio sostenute dalla quadratura di Giove e Marte dai gemelli rendono impossibile l’equilibrio con voi stessi e verso chi vi circonda. La settimana assume connotati migliori nel fine settimana con una Luna favorevole agli svaghi e ai piacere erotici.