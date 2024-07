Scopriamo le anticipazioni, la trama, episodi e dove vederlo in streaming di Endless Love per la giornata del 26 luglio

Quali sono dunque le anticipazioni di oggi di Endless Love? Scopriamo cosa prevede la puntata di oggi 26 luglio:

Emir si trova ancora alla centrale di polizia, perché le autorità sono certe che stia nascondendo qualcosa. Il commissario è in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono, senza dubbio, nell’omicidio di Linda.

Esattamente come Emir, anche Ozan è in centrale. Con lui però il commissario è molto più clemente. Il ragazzo, teso per la situazione, ha un malore e viene portato in ospedale. Anche se la famiglia non può avere contatti con lui, si recano tutti in ospedale per stargli vicino.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Ma ricordate quando va in onda Endless Love? La serie televisiva viene trasmessa regolarmente su Canale 5. Tutte le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10.

Altri si chiedono quanti episodi ha la serie televisiva. La soap opera vanta 35 e 39 episodi, divisi in due stagioni. Questo stando alla programmazione turca. In Italia gli episodi vengono divisi in più puntate e di conseguenza ci saranno più appuntamenti.

Dove vederlo in TV e streaming

La serie turca si può vedere sia in TV che in streaming. La soap opera televisiva Endless Love è in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

La diretta è disponibile su entrambi i mezzi messi a disposizione, ma grazie alla piattaforma è possibile anche riguardare in seguito le puntate con lo streaming in italiano.

Mediante i vari episodi scopriremo come si svilupperà la trama e come finisce Endless Love. Alle prossime anticipazioni!