In queste calde settimane d’estate cosa dice l’oroscopo di Joss dal 22 al 28 luglio? Scopriamolo insieme con tutte le previsioni, segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

La settimana appare molto buona e le stelle vi conferiscono grande ottimismo e positività, rendendovi pronti a vincere sfide lavorative, o a chiarire situazioni di coppia instabili. Anche il fine settimana è vincente per i single e per chi cercasse leggerezza e poco impegno: il divertimento è assicurato per tutti voi. E’ un fine settimana vincente.

2 – Le previsioni della settimana del Leone

La presenza di venere nel segno è garanzia di riuscite personali e professionali. La coppia brilla all’orizzonte e i pianeti regalano opportunità di conoscere persone interessanti: single datevi da fare! Ottimo il lavoro per il libero professionista e buone nuove per i dipendenti pronti ad essere gratificati o ricevere quell’energia buona per stare bene con se stessi e con gli altri.

3 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Venere nel segno amico del Leone è garanzia di riuscite e piccole fortune. Molte

opportunità di ottenere consensi professionali e piccoli riconoscimenti. Bene il denaro, anche se delle spese impreviste giungono: saprete essere all’altezza degli imprevisti e affrontare appieno le sfide che la vita vi offre.

4 – La settimana dei Gemelli

Giove rimane nel segno e con esso la presenza di Marte portatore di progetti ed opportunità. Le stelle della settimana sono forti in fatto di relazione e qualche imprevisto potrà farvi aprire gli occhi nei confronti di qualcuno attorno a voi non chiaro e pulito. Bene la coppia che può ben sperare in un viaggio importante, o in un accadimento davvero felice.

5 – Capricorno

Mercurio al trigono del sole è portatore di molte fortune e comunicazioni armoniose. Siete ricchi di idee e questo avvantaggia i creativi e tutti coloro che fossero alla ricerca di idee nuove da proporre. Gli spostamenti non mancano e nemmeno la voglia di fare: una collaborazione del passato fa capolino. Bene i single con incontri lampo e i le coppie per felici escursioni.

6 – Previsioni della settimana: il Cancro

Mercurio dalla vergine e Marte dai gemelli sono un toccasana per la coppia instabile che potrà ottenere molto da un confronto chiarificatore. Bene nell’ambito del lavoro in cui sorge la possibilità di ottenere nuovi contratti con l’ausilio di fortune inattese e collaborazioni sorte inaspettatamente.

7 – La classifica dal 22 al 28 luglio: il Toro

Mercurio al trigono del sole è un toccasana per i contatti e le nuove collaborazioni. Molto bene i lavoratori autonomi che possono contare sulla venere portatrice di fortuna: buone le collaborazioni e la possibilità di percepire denaro arretrato. Anche l’umore è ai massimi livelli: buone nuove in arrivo per chi fosse alla ricerca di avventure e leggerezza.

8 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Marte è in un ottimo aspetto al Sole e favorisce forza d’animo, e grande determinazione. Le stelle favoriscono i contatti e mettono l’accento su alcune faccende finanziarie che insolite si manifestano. Non vi preoccupate perché la soluzione è in arrivo. Bene anche le stelle del fine settimana per il divertimento, e l’eros. Alle stelle la sintonia nelle coppie appena sorte.

9 – La classifica della settimana: Sagittario

Settimana buona in cui si manifestano chiarimenti e la voglia di spostarsi la fa da padrone. Bene i rapporti di coppia e le opportunità di ottenere dalla vita un’insolita, ma felice sorpresa. Single: la forza di venere e mercurio sono un toccasana per la ricerca di divertimento. Ottime le opportunità di ricevere denaro e di vivere la mondanità in assoluta leggerezza.

10 – La classifica dei segni: lo Scorpione

La settimana appare buona sotto il fronte comunicazione, contatti, spostamenti. Ancora qualche instabilità nelle relazioni che da tempo scricchiolano. Forse qualche amicizia del passato anche importante, va rivista: qualcuno è cambiato e dovete prendere irrimediabilmente atto. Le stelle del fine settimana sono garanzia di buone nuove.

11 – Vergine

Settimana molto positiva che regala ai nativi del segno la possibilità di spostarsi di più e ottenere contratti nuovi: le stelle della settimana favoriscono gli spostamenti e regalano felici comunicazioni, specie se in attesa. Molti sblocchi sono previsti all’orizzonte, e se siete protagonisti di qualche problema legale, la felice soluzione è alle porte per molti di voi.

12 – Oroscopo di Joss: i Pesci

Settimana importante. Mercurio si oppone al Sole e con la quadratura di Giove e Marte viene posto l’accento sulle relazioni: qualche discussione è alle porte e qualche momento di chiarimento importante è in arrivo. Le stelle della settimana sono fautrici di avanzamenti nel bene e nel male e regalano opportunità nuove a tutti.