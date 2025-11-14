Sta per arrivare una nuova settimana e con essa le previsioni e la classifica dei segni dello zodiaco dell’oroscopo di Joss. Ecco cosa dicono le stelle dal 17 al 23 novembre 2025.

Oroscopo di Joss: Scorpione

Settimana da protagonista assoluto: il tuo carisma è così evidente che persino chi ti evita finirà per chiederti consiglio. In amore, conquisti senza nemmeno provarci; sul lavoro, riesci a imporre la tua visione con la calma di chi sa di avere ragione. Qualcuno potrebbe invidiare la tua sicurezza, ma tu, con la consueta eleganza velenosa, sorriderai e passerai oltre.

Segni settimana: il Sagittario

La tua energia è contagiosa e, per una volta, anche organizzata: un piccolo miracolo astrologico. Ti butti in nuove avventure sentimentali come se fossero start up, con entusiasmo e un pizzico d’incoscienza. Al lavoro il tuo ottimismo fa breccia, ma occhio a non promettere la Luna se poi hai solo un telescopio.

Cosa dicono le stelle per il Capricorno

Finalmente un po’ di respiro: le cose iniziano a girare come vuoi tu, e anche il tuo lato sentimentale — di solito sotto chiave — si concede una rara uscita pubblica. Professionalmente sei una roccia, anche se qualcuno ti accusa di essere troppo rigido. Lascia pure parlare: mentre loro discutono, tu costruisci imperi (o almeno Excel impeccabili).

L’oroscopo di Joss dal 17 al 23 novembre: Pesci

Sei nel tuo elemento, con sogni che diventano quasi realtà e realtà che assomiglia troppo ai sogni. Tra romanticismo e intuizioni geniali, potresti trovare nel caos il tuo ordine perfetto. Al lavoro sembri distratto, ma in realtà stai solo ascoltando l’universo — e, spoiler, l’universo ti risponde.

Previsioni per il Cancro

Cuore in evidenza e sensibilità alle stelle: potresti commuoverti persino per un’e-mail ben scritta. L’amore ti chiede dolcezza, ma anche un po’ di coraggio nel dire quello che senti davvero. In ambito professionale, qualcuno finalmente riconosce il tuo impegno: era ora! Mantieni la calma e lascia che le tue emozioni diventino la tua forza.

Oroscopo settimana: Vergine

La precisione ti salva (come sempre), ma stavolta rischia anche di stancarti. Nel lavoro tutto fila liscio, tranne i colleghi che ti fanno venire l’orticaria con la loro “creatività disordinata”. In amore, però, sorprendi tutti — anche te stesso — con un’improvvisa voglia di leggerezza. A volte, anche i piani più perfetti hanno bisogno di un pizzico di caos.

Classifica segni settimana: Bilancia

Equilibrio cercasi, ma stavolta con un po’ di ironia: non puoi piacere a tutti, e va bene così. I sentimenti oscillano tra “ti amo” e “non so chi sei”, mentre il lavoro richiede scelte nette che non puoi più rimandare. Sorridi, anche quando la bilancia pende dal lato sbagliato — il tuo fascino farà il resto.

Oroscopo di Joss, Ariete

Il fuoco non manca, ma prova a non bruciare tutto quello che tocchi. La passione ti spinge a fare e dire cose spettacolari (non sempre nel senso buono), ma il lavoro ti premia se impari a canalizzare quell’energia in obiettivi concreti. In amore, meno testa e più cuore… ma solo se riesci a non sfidare pure Cupido.

Leone, le previsioni di Joss

La tua voglia di primeggiare è intatta, ma l’universo sembra dirti: “riposa, ma con stile”. Qualche piccolo rallentamento non è una sconfitta, è solo il modo in cui il destino ti chiede di lucidare la corona. In amore, un gesto semplice potrebbe valere più di mille sceneggiate. Al lavoro, mantieni la regalità anche quando il trono traballa.

Segni oroscopo: Gemelli

Settimana da equilibrista: mille idee, zero tempo. Il cuore vuole emozioni nuove, ma la mente cambia canale ogni cinque minuti. Sul lavoro potresti stupire tutti con un colpo di genio, purché riesca a durare più di un caffè. La tua arma segreta? L’ironia — usala per incantare, non per fuggire.

Oroscopo di Joss della settimana: Acquario

Ti senti in anticipo di due epoche rispetto agli altri, e la verità è che hai ragione. Solo che, mentre tu progetti il futuro, qualcuno ti ricorda che serve anche pagare le bollette. L’amore è un esperimento interessante, purché tu non lo trasformi in un laboratorio. Ogni tanto, concediti di vivere invece di analizzare.

Previsioni oroscopo Toro

La pazienza è una virtù, ma anche tu hai i tuoi limiti — e questa settimana potresti toccarli. Qualcuno ti provoca, il lavoro ti stressa e il cuore pretende attenzioni che non hai voglia di dare. Respira: nulla è perduto. Appena smetti di intestardirti, le cose ripartono. E no, non puoi risolvere tutto con un pranzo abbondante… anche se aiuta.

