Ecco nel dettaglio tutte le previsioni dell’oroscopo di Joss dal 9 al 15 febbraio: la classifica dei segni dello zodiaco.

1 – Oroscopo di Joss: Pesci

Con Venere che ti accarezza e Nettuno che ti rende irresistibilmente indecifrabile, questa settimana sembri uscito da un film d’autore: tutti ti guardano, pochi ti capiscono, ma nessuno ti dimentica. Le cose funzionano quando smetti di spiegarle e lasci che parlino i gesti. Giove ti protegge come un segreto ben custodito. Fascino massimo, sforzo minimo.

2 – I segni della settimana: l’Ariete

Marte ti incendia il sangue e Mercurio ti scioglie la lingua, combinazione pericolosa ma terribilmente efficace. Dici ciò che pensi e, miracolo astrale, vieni anche ascoltato. Qualcuno resta spiazzato dalla tua sicurezza improvvisa. Il cielo ti invita a osare, ma con un minimo di grazia… giusto un minimo.

3 – Oroscopo di Joss: il segno dell’Acquario

Il Sole nel segno ti illumina come un’insegna al neon, mentre Urano rende tutto imprevedibile al punto giusto. Sei affascinante proprio perché non sembri cercarlo. Le dinamiche si ribaltano e chi ti dava per scontato deve ricalcolare. Settimana brillante, a tratti spietata, ma assolutamente tua.

4 – Previsioni oroscopo: i Gemelli

Mercurio ti rende seducente con le parole e pericoloso con i silenzi. Sai muoverti tra le situazioni con una leggerezza che confonde e conquista. C’è chi cerca di leggerti tra le righe e chi si perde del tutto. Il cielo ti favorisce quando giochi, non quando ti giustifichi.

5 – La settimana del Sagittario

Giove ti osserva compiaciuto mentre fai finta di non avere aspettative, anche se ne hai più del solito. La voglia di andare oltre è forte e trova finalmente una direzione concreta. Un incontro o una proposta riaccende l’entusiasmo. Settimana elegante, con un retrogusto di libertà.

6 – Previsioni segni Cancro

La Luna ti rende magnetico e vulnerabile insieme, mix che non passa inosservato. Saturno ti chiede maturità emotiva e tu, sorprendentemente, rispondi presente. Qualcosa si definisce meglio, anche se non senza un brivido. È il momento di smettere di proteggerti da ciò che desideri.

7 – Bilancia

Venere ti mette davanti a uno specchio e ti chiede se stai davvero scegliendo o solo mediando. Marte ti spinge a prendere posizione, anche a costo di disturbare l’armonia. Le relazioni si fanno più vere quando smetti di essere impeccabile. Settimana di charme… con una lama sottile sotto il sorriso.

8 – Capricorno

Saturno ti rende solido come una promessa mantenuta, anche se nessuno te l’ha chiesta. I risultati arrivano, lenti ma inesorabili, e qualcuno finalmente se ne accorge. Il cielo ti premia quando abbassi le difese. Meno controllo, più presenza: funziona meglio di quanto pensi.

9 – Oroscopo di Joss: Toro

Urano continua a scompaginarti l’agenda emotiva, ma questa volta non ti dispiace del tutto. Cambiare diventa meno traumatico quando smetti di opporre resistenza. Una situazione prende una piega diversa e ti sorprende. Il cielo ti invita a fidarti del movimento.

10 – Oroscopo Scorpione

Plutone ti rende intenso, affascinante e leggermente pericoloso, come piace a te. Il problema è che non tutti reggono il tuo ritmo emotivo. Il cielo suggerisce di scegliere con cura dove investire energie e mistero. Settimana potente, ma solo se eviti i giochi inutili.

11 – La settimana della Vergine

Mercurio ti rende lucido, ma il cielo ti provoca chiedendoti di mollare il controllo proprio ora. Le cose non seguono lo schema previsto, e questo ti irrita più del dovuto. Una sorpresa ribalta una convinzione. Settimana utile se accetti che non tutto va corretto.

12 – Oroscopo di Joss: Leone

Il Sole ti chiede una pausa dalla ribalta, non perché tu non brilli, ma perché è tempo di ricaricare il fuoco. Marte abbassa i toni e ti invita a osservare invece di dominare. Qualcuno prende spazio al posto tuo e tu impari qualcosa. Settimana di backstage, ma il ritorno sarà più elegante.

