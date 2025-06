Anche se I Fatti Vostri è in pausa per l’estate, l’oroscopo di Paolo Fox non va in vacanza: oggi, 11 giugno 2025, le previsioni sono disponibili sull’app ufficiale dell’esperto.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

Cielo complicato per l’Ariete tra impulsività e nervosismo, soprattutto per chi è nato a fine marzo. Questioni legali o contrattuali da rivedere.

Conta fino a dieci prima di parlare o agire. Le parole affrettate potrebbero avere conseguenze importanti.

In amore, pur non essendoci grossi problemi, mantieni un atteggiamento prudente per evitare inutili tensioni. Possibile un senso di distanza affettiva o fisica da una persona.