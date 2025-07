Trascorso il weekend è tempo di scoprire tutte le nuove previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per questa giornata del 14 luglio 2025. Ecco cosa dicono le stelle oggi e domani grazie all’app dell’esperto, ora che I Fatti Vostri si sono concessi un periodo di pausa.

Ariete, oroscopo di Paolo Fox oggi

Lunedì importante per l’Ariete che parla di una missione da compiere.

Dopo la prima settimana di giugno novità non sempre piacevoli sul lavoro. Discussione in corso da amministrare con prudenza. Non affrettare decisioni sbagliate.

Cerca amori che ti coinvolgano a pieno, è il momento giusto.

Prova a ricucire un allontanamento da una persona cara. Il dialogo è importante.