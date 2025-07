Il weekend è finalmente arrivato e con esso non mancano di certo le previsioni dell’oroscopo. I Fatti Vostri attualmente sono fermi per la pausa estiva ma un modo per sapere cosa dobbiamo aspettarci c’è! Andiamo a scoprire insieme, come suggerito dall’app dell’esperto, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per le giornate dell’11, 12 e 13 luglio 2025!

Ariete: l’oroscopo di Paolo Fox

Da un paio di giorni c’è tanto stress. Risparmia le forze fisiche!

Ci sono nuovi progetti e programmi o chiuso qualcosa contro la tua volontà negli ultimi tempi.

L’oroscopo parla anche di un rinnovamento, che fa piacere. Venere è favorevole per ritrovarsi in amore. Tra venerdì e domenica c’è un recupero.