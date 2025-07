Anche se I Fatti Vostri è in pausa estiva, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox non si fermano. L’astrologo fornisce le tutti i dettagli mediante l’app ufficiale, offrendo consigli e anticipazioni segno per segno. Ecco quindi l’oroscopo per il 24 luglio 2025….

Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox del 24 luglio

Dietro la tua energia si nasconde una grande sensibilità: non devi sempre essere il “forte” della situazione.

Oggi potresti ricevere un gesto o una parola che ti fa sentire finalmente sostenuto.

Apriti con chi ami, chiarisci ciò che non funziona nella coppia prima che agosto complichi le cose.