Oroscopo Paolo Fox 31 luglio, previsioni oggi e domani
L’oroscopo di Paolo Fox per il 31 luglio
L’oroscopo di Paolo Fox, in attesa del weekend, torna puntuale oggi giovedì 31 luglio con le immancabili previsioni mediante la sua app, ora che I Fatti Vostri sono fermi per l’estate.
Paolo Fox oroscopo dell’Ariete
Dopo mesi di cambiamenti (lavorativi e personali), ti stai reinventando. Nuove persone entrano nella tua vita, altre si allontanano.
La Luna opposta al mattino può causare tensioni, ma il pomeriggio migliora.
Agosto riapre interrogativi più che chiudere storie. Attenzione a non trasformare la relazione in una lotta di potere: l’ironia è la tua alleata.
Gestisci le emozioni con calma e flessibilità. Hai uno “scudo astrale” che ti protegge, ma non abusarne.
Coltiva i rapporti con gesti semplici ma sinceri.