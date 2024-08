Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 6 agosto 2024, segno per segno. Cosa dicono le stelle

I Fatti Vostri non torneranno sul piccolo schermo prima del mese di settembre. Per conoscere dunque le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 6 agosto, ci affideremo all’applicazione dell’esperto di astrologia. Ecco cosa dicono le stelle nella giornata di oggi, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Per martedì 6 agosto 2024 l’oroscopo prevede un po’ di agitazione perché le Stelle ti stimoleranno a fare di più. Devi mettere ordine sulle questioni di carattere pratico

L’amore torna in primo piano, i più coraggiosi hanno già fatto una scelta nel mese di luglio. Ora è possibile tornare a vivere un amore importante.

Chiudete tutte le situazioni che vi creano disagio. Giove e Marte premiano chi ha un’attività in proprio.

Continua…