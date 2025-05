Benvenuti all’inizio di questa nuova settimana con le previsioni, giorno per giorno, dell‘oroscopo di Paolo Fox. Siete pronti a scoprire la classifica dell’astrologo per martedì 6 maggio 2025? Non indugiamo oltre e cominciamo subito.

12 – Scorpione

Partite un po’ a rallentatore questa settimana ma da giungo vi riscatterete.

Per il momento ci sono ancora dei contrasti o dovete mettere a posto delle questioni in sospeso.

Tutti coloro che non vi hanno detto la verità, oggi sono agitate perché li state mettendo sotto accusa.

Forse siete solo stanchi a causa dello scorso weekend. Rilassatevi e pensate positivo.