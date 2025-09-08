Oroscopo Paolo Fox 8 settembre 2025: previsioni oggi e domani
Inizia una nuova settimana e arriva come da tradizione l’Oroscopo di Paolo Fox. Scopriamo le previsioni per la giornata di lunedì 8 settembre 2025.
Oroscopo di Paolo Fox, Ariete
Siete ad un punto di svolta.
L’energia sembra risplendere dentro di voi.
Tenete lo sguardo sulle questioni che richiedono equilibrio.
L’amore è favorito. Potrebbero esserci nuovi incontri.