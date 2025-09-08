Inizia una nuova settimana e arriva come da tradizione l’Oroscopo di Paolo Fox. Scopriamo le previsioni per la giornata di lunedì 8 settembre 2025.

Oroscopo di Paolo Fox, Ariete

Siete ad un punto di svolta.

L’energia sembra risplendere dentro di voi.

Tenete lo sguardo sulle questioni che richiedono equilibrio.

L’amore è favorito. Potrebbero esserci nuovi incontri.

