Oggi 9 luglio le nuove previsioni cosa prevedono? Andiamo a leggere l’oroscopo di Paolo Fox che, attraverso la sua app, ci ha fornito tutte le informazioni. Ricordiamo che l’appuntamento con I Fatti Vostri tornerà a settembre.

Ariete oroscopo Paolo Fox

Una Luna dissonante non porta situazioni complicate da gestire ma invita alla prudenza.

Specie se recentemente ci sono state delle tensioni. Da inizio giugno Giove ha iniziato un transito particolare.

La Luna mette l’accento sul lavoro e affari e sulla famiglia. In queste ore è importante non riversare complicazioni e preoccupazioni in amore.