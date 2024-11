Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento di Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

Pesci – 12

Questa settimana il Sole entra in un segno che per voi significa riflessione.

Molti possono aver notato che da tempo c’è una sorta di divisione dentro di voi: alternate la gioia alla preoccupazione.

Mercurio è in aspetto contrario e non mancheranno le discussione, attenzione a come gestite i legami con gli altri.

