L’oroscopo di Paolo Fox del weekend del 29, 30 e 31 agosto 2025

Il weekend si fa largo e abbiamo le nuove previsioni segno per segno. L’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto ci suggerisce affrontare al meglio questi ultimi giorni d’estate. Scopriamo cosa riservano le stelle grazie all’app dell’esperto (che ringraziamo), in attesa del suo ritorno a I Fatti Vostri.

Ariete oroscopo Paolo Fox

Ti senti pieno di grinta e motivazione.

Il lavoro prende ritmo e potresti ricevere proposte interessanti.

È il momento giusto per dimostrare quanto vali.

Attenzione però a cause o dispute legali: meglio un compromesso che battaglie lunghe.